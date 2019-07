M1ka trasloca: al suo posto Zara

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITA'TREVISO Grandi rivoluzioni in via Cesare Battisti. A poco più di un anno dall'apertura, chiude a sorpresa M1ka per traslocare in strada Ovest. Il motivo? La proprietà ha venduto Villa Gasparini, uno dei più begli esempi di liberty in città giardino a Zara, che dovrebbe sbarcare presto in città con il primo store Zara Home. Porzione di centro storico in disarmo fino ai corposi investimenti del biennio scorso, oggi via Cesare Battisti sta diventando uno dei quadranti più interessanti e di appeal della città. La riprova? Oltre...