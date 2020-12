IL LUTTO

SAN VENDEMIANO Il Covid si è portato via Agostino Zaia, 93 anni, fondatore dell'azienda Zaia Serramenti. Agostino non aveva gravi problemi di salute, a parte gli acciacchi tipici dell'età, era ancora molto attivo e si preparava a rinnovare la patente. L'1 dicembre, il figlio Antonio lo ha portato in ospedale per un controllo, visto che da alcuni giorni il papà non si sentiva in forma, con sintomi lievi riconducibili al virus. Niente di grave, ma vista l'età era meglio non sottovalutare la situazione. Ma subito dopo l'esito del tampone è stato ricoverato: era la vigilia del suo 93esimo compleanno. Poi purtroppo le sue condizioni di salute sono peggiorate e il virus ha avuto la meglio domenica scorsa.

IL RICORDO

«Era un gran lavoratore lo ricorda il figlio Antonio . Adorava la moglie Elda con la quale viveva praticamente in simbiosi. Con lei ha costruito la famiglia e portato avanti l'azienda». Agostino ed Elsa erano sposati da 67 anni. Nel 56 decisero di emigrare in Svezia, dove restarono fino al 1964. Lui originario di Bibano di Godega di Sant'Urbano, lei di Codognè, una volta tornati in terra trevigiana, si sono costruiti la loro casa a San Vendemiano e hanno messo su l'azienda proprio accanto all'abitazione (nel 1967).

UNA VITA DI LAVORO

Nata come falegnameria artigiana, l'azienda si è sviluppata nella realizzazione ed installazione di porte interne, finestre, scuri, portoncini blindati, accessori di completamento e di arredamento. Nel frattempo hanno ingrandito la famiglia: sono nati infatti Antonio, Ivano e Sergio. Tutti e tre sono entrati nell'azienda di famiglia che hanno portato avanti insieme per 25 anni, poi le redini le ha prese in mano Ivano che se ne occupa tutt'ora. «Papà e mamma hanno fatto tanti sacrifici dice Antonio -, non ci hanno mai fatto mancare niente, ci hanno fatto studiare e hanno dato una casa a tutti e tre. Papà era una persona semplice, aveva un caratteraccio, era testardo, ma era una persona buona». Era donatore Avis e, pur non essendo alpino, partecipava agli eventi delle Penne nere locali. Antonio, tra i figli, è quello che ha accudito maggiormente i genitori. Oltre al dolore per la perdita del papà, ha il rammarico di non essere riuscito a portare a termine il progetto di ristrutturazione della casa di San Vendemiano dove avrebbero vissuto insieme. «Proprio domenica avevo scattato una foto per mostrargli che è stata tolta l'impalcatura riferisce Antonio purtroppo è spirato prima che potessi mostrargliela».

Elisa Giraud

