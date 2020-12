LUOGO DEL CUORE

FREGONA Ci vorrà del tempo per riparare i danni causati da smottamenti e allagamenti. Il parco delle Grotte del Caglieron porta le ferite dell'inferno scatenatosi sabato notte. Le più colpite sono proprio le passerelle utilizzate dai turisti per ammirarne le bellezze. In alcuni punti del percorso l'impeto dell'acqua ha spazzato via le tavole in legno come fossero stuzzicadenti. Dino Breda e la moglie Adriana Dalla Putta percorrono la provinciale che conduce al Parco.

«Abitiamo poco più avanti, lassù - dice anziano signore indicando la casa sopra il colle- Non abbiamo avuto allagamenti nè danni per fortuna ma abbiamo sentito le raffiche di vento e il rumore spaventoso». Mentre parla percorre la vecchia mulattiera che porta al mulino lungo il percorso dedicato alle grotte. «Si chiamano così dal nome del torrente. Si dice che furono due geologi a chiamarle così osservando il torrente con i turbinii d'acqua proprio come la polenta quando bolle dentro la cagliera».

Sabato sera il torrente è uscito dal letto e ha distrutto parzialmente il camminamento di legno che permette ai turisti di osservare da vicino cascate e grotte. Più giù un altro impedimento in mezzo al sentiero, ramaglie e detriti, crea difficoltà ai coniugi nel proseguire il cammino. Tutta la zona è stata interessata dall'ondata di maltempo, ma qui sembra aver fatto molti danni, ancora difficili da quantificare. «Ho 73 anni -continua Breda- Ma una furia dell'acqua come quella di sabato notte non l'ho mai vista. Ci sono state alluvioni e allagamenti ma mai così». Mentre risalgono il sentiero la signora aggiunge: «Mia nuora stamattina mi ha chiamato per avvertirmi di non usare l'acqua del rubinetto per cucinare, usciva molto torbida». Bisognerà aspettare che torni il sereno per poter valutare la portata dei danni in tutto il territorio, per adesso tutti sperano di poter tornare presto alla normalità.

