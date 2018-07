Lunga vita, pochi figli e stipendi in crescita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I NUMERITREVISO L'invecchiamento, il lavoro, i nuovi nati: Treviso è ancora la culla del benessere? L'ultima fotografia Istat racconta una provincia dove l'età media è di 43 anni, l'aspettativa di vita altissima (oltre gli 83 anni) e il trend dei salari in crescita. Ma anche un territorio in cui si investe poco nella formazione continua, il divario tra retribuzione femminile e maschile è ancora imbarazzante (le donne percepiscono in media 10 mila euro in meno all'anno rispetto agli uomini) dove per la prima volta il saldo dei cervelli in...