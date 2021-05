Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CORTEOTREVISO Rallentare il traffico in tangenziale e sul Terraglio: è la forma di protesta che hanno voluto inscenare, creando non pochi disagi, gli operatori del mondo degli spettacoli viaggianti, i luna-park, per i quali il decreto riaperture prevede la possibilità di tornare a lavorare solo dal 1 luglio. Una delle ultime categorie a ripartire, una delle categorie, dicono, dimenticate. Operatori da tutto il Veneto, Treviso, Vicenza,...