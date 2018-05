Losappio: «Mom gestita da Lega e Pd da anni ne sottolineiamo i disservizi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOVIMENTO 5 STELLETREVISO Domenico Losappio, candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle, osserva con una certa curiosità la discussione in corso sulla Mom e i suoi servizi. E sottolinea: «Manildo dice di voler dialogare con Mom. Forse non sa che Mom è del Comune per il 15 per cento. E Conte pure vuole dialogare con Mom. Forse non sa che la Provincia, governata dalla Lega, ha il 51 per cento di Mom». Il dibattito ha ripreso quota dopo il viaggio in bus di Mario Conte, che ha voluto toccare con mano problemi di utenti e personale...