Losappio: «Con poche risorse, abbiamo fatto il possibile»

GLI SFIDANTI/1TREVISO I Pentastellati non si disperano ma nemmeno esultano. Ancora una volta il voto delle elezioni comunali non corrisponde a quello delle politiche. E se Treviso, in qualche modo, premia il Movimento 5 Stelle quando la sfida è nazionale e la forza del simbolo prevale su tutto, non fa altrettanto in occasione delle amministrative. IL MOVIMENTOE Domenico Losappio, portacolori del Movimento 5 Stelle, quando i dati gli regalano un 7% guarda il bicchiere mezzo pieno: «Confermiamo, più o meno, quanto preso cinque anni fa -...