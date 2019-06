Lomoro guida i pompieri: «La prevenzione è tutto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PRESENTAZIONETREVISO Prevenzione, formazione e vigilanza antincendio. Sono le tre parole d'ordine del nuovo comandante dei vigili del fuoco di Treviso, l'ingegnere Giuseppe Lomoro, insediatosi in via Santa Barbara lo scorso 27 maggio dopo il la partenza di Nicola Micele, trasferito a Verona. «Sono molto felice di essere arrivato a Treviso, una realtà importante con tantissime professionalità di rilievo e con comandi periferici ben organizzati. Ci sono delle situazioni da potenziare, come il presidio dell'aeroporto e quelli...