Loggia Incantata chiude i battenti «Ma torneremo»

IL SALUTOTREVISO «Ci impegnamo tutti a tenerla così, questa Loggia incantata. Ora momentaneamente la toglieremo, ma prego tutti ad aiutarci a tenerla così: il cuore culturale di Treviso». E' una sindaco emozionato quello che ieri sera dal palco della Loggia dà il saluto a uno dei simboli del cartellone natalizio della sua Giunta. L'Epifania a Treviso non porta via solo le feste ma anche lo scenografico e fiabesco allestimento dello storico monumento che in quaranta giorni ha ospitato oltre diecimila persone. Una scenografia tutta venduta...