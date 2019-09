Loggia dei Cavalieri ora i divieti anche in arabo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROPOSTATREVISO Ancora polemiche, ancora gruppi di giovani che scambiano la Loggia dei Cavalieri come posto ideale per bivaccare lasciando rifiuti e disordine. Il regolamento che vieta certi comportamenti sembra non valere molto nonostante i ripetuti controlli della Polizia Locale: «I controlli ci sono - allarga le braccia il sindaco Conte - ma appena i nostri agenti se ne vanno, queste bande di ragazzetti tornano. Il lavoro da fare è importante e riguarda non solo la repressione ma anche l'educazione. Comunque non allenteremo la presa:...