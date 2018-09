Loggia dei Cavalieri: addio bivacchi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTATREVISO La loggia dei Cavalieri finisce sotto tutela. L'amministrazione comunale intende modificare il regolamento di Polizia Urbana introducendo un articolo ad hoc, mirato solo alla conservazione di un monumento praticamente unico nel suo genere. Non solo: la Loggia, con un provvedimento interno a Ca' Sugana, è già stata tolta dalla lista dei luoghi pubblici e delle sale utilizzabili per comizi e appuntamenti politici. Resta invece a disposizione per eventi culturali e piccoli concerti. La proposta di aumentare il livello di...