IL PUNTOTREVISO L'epidemia lascia il segno. Non solo nei polmoni di chi è stato colpito dal coronavirus. Lockdown, restrizioni e paure accumulate in un anno e mezzo di contagi hanno causato e continuano a causare profonde ferite anche dal punto di vista psicologico. L'ansia è esplosa. Oggi due trevigiani su tre, il 64%, pensano che sarebbe utile rivolgersi a uno psicologo o a uno psicoterapeuta per gestire meglio la propria salute mentale....