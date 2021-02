LA RIPARTENZA

TREVISO Ritorno alla vita. Con tavolini, musica, insegne illuminate e porte aperte. La provincia si riaccende per il lunedì in giallo. Ma, tra i ristoratori, c'è chi dice no. Basta balletti, basta lotteria dei colori: soprattutto i pub e i locali che tradizionalmente vengono frequentati dal tardo pomeriggio in poi, hanno scelto di non riaprire. «Un 10-20% di locali trevigiani ha scelto di non riaprire» conferma il fiduciario Fipe provinciale Dania Sartorato. Tra questi il vicepresidente Fipe Dario Zago del ristorante le Querce che ha messo tutti in cassa integrazione fino a marzo.

LE DIFFICOLTÀ

«Il problema per molti di questi ristoratori è l'impossibilità di una giusta programmazione. Poi ci sono i ristoranti che di solito lavorano a cena: con la chiusura alle 18 inutile sostenere costi impegnativi per avere a pranzo i tavoli vuoti». Tra questi Beppo Tonon, titolare di Ca' Lozzio che ha scelto di tenere chiuso durante la settimana. Sua la foto simbolo dello sconforto durante il lockdown. «Il nostro ristorante è da sempre più frequentato la sera. Dovendo osservare la chiusura alle 18 perdiamo la fetta più importante della nostra clientela. Quindi i conti non tornano. La decisione ad oggi è di tenere chiuso e aprire soltanto il sabato e la domenica: il locale dispone di spazi adeguati per i clienti e sufficienti a mantenere la sicurezza. Proveremo dunque a lavorare così, in attesa della bella stagione e di nuove ordinanze che consentano la riapertura serale che di fatto è essenziale per la nostra sopravvivenza».

La stessa ratio anima Giorgio Gajo. «La Barchessa di villa Pola a Vedelago resta chiusa- afferma- non ha senso aprire a pranzo una struttura del genere. Al momento il ristorante sarà aperto soltanto il sabato e la domenica a pranzo. Poi si vedrà. Attendiamo regole chiare e una prospettiva per fare pianificazioni necessarie».

PENALIZZAZIONI

Ritorna il tema che fece già discutere a fine autunno, quando venne posto il blocco delle 18. «Ha penalizzato una fetta importante di locali che di fatto rappresentavano il luogo dello svago serale- ribadisce Sartorato- poi queste comunicazioni con un margine di giorni risicato rischiano di far saltare la programmazione dei turni e degli acquisti. E alcuni professionisti allo yo-yo dell'apri chiudi preferiscono il fermo in attesa di vederci chiaro».

LE PROSPETTIVE

Ieri in centro storico La Colonnetta e Pokè non hanno aperto. «Siamo partiti con Burici, ma in settimana contiamo di aprire anche gli altri locali-informa il titolare Michele Pozzobon-dobbiamo costruire bene approvvigionamenti e le linee». Pozzobon rileva come il take away nel loro caso sia stato premiante. «Nonostante il periodo i risultati sono stati consolanti- aggiunge- questo ci ha consentito di darci un ritmo. Sulla prospettiva della riapertura a pranzo credo servirà un po' di tempo per capire, non credo comunque ci saranno risultati strepitosi finchè la sera è chiuso. Ma siamo felici di riaprire perchè, ai fini aziendali, rimettere in fila le professionalità è importante. E' utile tornare al lavoro. Senza clienti a tutti gli effetti si perde il contatto della professione che è stato il problema di questi giorni».

CHI DICE SÍ

L'80% che ieri ha riaperto le proprie porte ha contribuito in maniera importante a dare un segno tangibile di fiducia. Che i trevigiani hanno voluto cogliere. La Loggia dei Trecento è tornata a popolarsi di tavolini e così la piazza. In Pescheria la fila di sedie di Muscoli's e della Proseccheria ha dato l'aspetto più famigliare e caldo all'isola amata dai trevigiani, alla Loggia tutti seduti fuori per il Caffè e così ai tavoli dei Nanetti. Riapre i battenti anche Arman, e così i locali di piazza Trentin, Cantinetta Venegazzù, tutti i caffè della piazza. La Treviso dello spritz, della ciacola, della sosta golosa e della confidenza non è più un ologramma. Fino al nuovo dpcm.

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

