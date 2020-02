LO STUDIO

TREVISO Una quindicina tra sensori e telecamere distribuite nel quadrante compreso tra viale Vittorio Veneto, via Tommaso Salsa, piazza Martiri di Belfiore e vie limitrofe, viale Brigata Marche e viale Felissent. Un fitto sistema di monitoraggio steso in una zona al centro di profonde trasformazioni, prima tra tutte quella della viabilità. E telecamere e sensori proprio a questo sono servite: rilevare i flussi di traffico che, nell'arco della giornata, si riversano in una rete viaria molto particolare, un mix tra assi strategici della viabilità cittadina e piccole strade di quartiere molto spesso utilizzate come tragitti alternative alle classiche direzioni di percorrenza.

LO SCOPO

Telecamere e sensori hanno contato i mezzi in circolazione, dividendoli anche per tipologia. Una massa di dati che nei prossimi giorni verrà utilizzata per fare alcune simulazioni. L'amministrazione comunale, che per questo studio non spenderà nulla in quanto offerto, ha posto dei quesiti ben chiari: capire come potrebbe cambiare il traffico togliendo la pista ciclabile di viale Vittorio Veneto e allargando la sede stradale (in poche parole, tornando alla situazione vista fino ai primi anni Novanta ma con la mole di auto di oggi), oppure modificando alcuni sensi unici o ipotizzando nuovi percorsi ciclopedonali. Ovviamente a Ca' Sugana qualche idea su cosa fare c'è già e in parte è stata anticipata anche durante l'incontro con i residenti della scorsa settimana, quando il sindaco Mario Conte e l'assessore ai Lavori Pubblici Sandro Zampese hanno illustrato il progetto di riqualificazione previsto per Santa Maria del Rovere.

LE NOVITÀ

L'ipotesi sarebbe di, una volta eliminata la pista di viale Vittorio Veneto, rendere a senso unico via Tommaso Salsa in direzione Treviso, utilizzandola anche come percorso protetto per le biciclette. Ma non solo: una volta finito l'intervento di riqualificazione, l'intenzione è di istituire il limite di 30 chilometri all'ora in tutta la zona. Altre soluzioni potranno essere prese in esame dopo l'esame dei dati che, ovviamente, confluiranno anche nelle analisi del Pums (Piano urbano mobilità sostenibile). A proposito di Pums: è partita la seconda fase della consultazione riservata agli utenti. In questi giorni le scuole della città sono state invitate a sollecitare propri dipendenti e famiglie dei ragazzi a compilare il questionario legato ai percorsi casa-scuola o casa-lavoro.

