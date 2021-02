LO STUDIO

TREVISO La speranza di poter sconfiggere il coronavirus superando l'incubo delle varianti, dall'inglese alla brasiliana, passa anche per Treviso. Accanto ai vaccini anti-Covid, ci sono le cure. Oggi si sta lavorando su un farmaco da somministrare via aerosol che potrebbe bloccare l'infezione da coronavirus, indipendentemente dalle varianti, sia nelle persone contagiate che iniziano a manifestare segni di polmonite che in quelle positive asintomatiche, così come nei loro contatti stretti. Addirittura con la prospettiva di eliminare le quarantene e gli isolamenti. Luca Cegolon, ricercatore e medico del servizio Igiene e sanità pubblica del dipartimento di Prevenzione dell'Usl della Marca, ha sviluppato assieme ad altri colleghi dell'Università di Padova uno studio sul composto formato da ipotiocianito e lattoferrina. I risultati sono appena stati pubblicati sulla rivista specialistica Pathogens. La cosiddetta combinazione enzyme-free prodotta da una casa farmaceutica francese, con sede a Lione, ha superato con successo la fase 1 della sperimentazione clinica. Adesso si passa agli studi in vivo.

LA SPERANZA

«Il composto era già designato come farmaco orfano per il trattamento delle infezioni batteriche nella fibrosi cistica fa il punto Cegolon e ha dimostrato in vitro una chiara azione virucida contro il Sars-CoV-2, che aumenta in modo lineare con il tempo e la concentrazione di esposizione del virus al composto». Stando ai risultati arrivati dal laboratorio, permetterebbe la disinfezione delle vie aeree, prevenendo l'insorgere di forme critiche di polmonite dovute al coronavirus, a volte purtroppo anche letali. Il tutto con un rischio minimo di effetti collaterali, dato che si parla di composti appartenenti alle difese immunitarie dell'organismo. L'ipotiocianito si è già dimostrato efficace contro diversi ceppi di virus influenzali. E a quanto pare potrebbe essere in grado di combattere in modo deciso anche il Covid. Indipendentemente dalle varianti. È questo che può fare la differenza dato che non ci sono ancora certezze granitiche sul grado di copertura dei vaccini in particolare davanti a mutazioni del virus come quella brasiliana. «L'azione virucida a largo spettro dell'ipotiocianito si esplica mediante l'ossidazione delle proteine virali. Ecco perché non si osservano i limiti di specificità antigenica che possono incontrare i vaccini o gli anticorpi monoclonali chiarisce lo specialista per semplificare, è qualcosa di simile all'ozono, che però è tossico per l'organismo. Mentre il nostro composto ha dimostrato di non essere assolutamente tossico per le colture cellulari».

LA NUOVA ARMA

«Lo stesso Anthony Fauci ha sottolineato l'importanza di combattere il Covid-19 non solo tramite i vaccini, ma anche con farmaci e presidi economici, accessibili, facili da somministrare ed efficaci nelle fasi iniziali della malattia, prevenendo l'evoluzione a forme critiche con accessi in ospedale, terapia intensiva, invalidità residua post guarigione e purtroppo anche fino al decesso conclude Cegolon se confermati da studi in vivo, le applicazioni cliniche via aerosol potrebbero essere notevoli: dalla disinfezione delle vie aeree di soggetti asintomatici positivi e di contatti stretti di casi confermati di Covid, liberandoli dalla quarantena, al trattamento delle forme precoci di polmonite da Covid-19, prevenendo l'ospedalizzazione. Considerata l'azione virucida a largo spettro, inoltre, il composto può inattivare le varianti. Una caratteristica che oggi appare cruciale». Adesso inizia la seconda fase della sperimentazione. Cioè quella che potrebbe portare a definire una nuova cura contro le infezioni da coronavirus.

M.Fav

© RIPRODUZIONE RISERVATA

