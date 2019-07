LO STUDIO TREVISO Il prosecco non è solo una bevanda gustosa. Non è

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO STUDIOTREVISO Il prosecco non è solo una bevanda gustosa. Non è solo una miniera d'oro per tanti imprenditori del settore. Non è solo un grappolo d'uva che diventa un vino frizzante. È, piuttosto, un simbolo culturale. Un segno identitario. Un modo attraverso cui leggere l'Italia e gli Italiani. La loro terra, il loro sole. Forse, anche il loro mare e la loro storia. Giovanni Campostrini, ventitreenne veneziano, lo ha dimostrato con rigore scientifico nella tesi con cui si è laureato all'Università di Siena in Cultural Diplomacy. Con...