LO SFOGO

FONTANELLE Le lettere di convocazione per sottoporsi al vaccino stanno arrivando a medici del lavoro, dentisti ma non a tutti gli operatori sanitari. «Al nostro studio spiega Renato Bergamo, odontotecnico la lettera è giunta a mia moglie Sonia Palermo, che è il medico dentista titolare dello studio. Lei mercoledì andrà a sottoporsi al vaccino. A me, che sono odontotecnico e alle nostre assistenti la convocazione non è arrivata. Ci è dispiaciuto, soprattutto per i nostri collaboratori. L'assistente al medico dentista interagisce con il paziente alla stessa stregua del medico. Pazienza, non stiamo a protestare. Arriverà anche il nostro turno. Mi sono già raccordato con l'Ordine professionale degli odontotecnici, mi hanno assicurato che il vaccino per noi è previsto. Purché facciano presto».

IN TREPIDA ATTESA

Tutto dipende dal numero di dosi che le case farmaceutiche riusciranno a fornire. Non sono soltanto gli anziani ad attendere con ansia la lettera di convocazione alla campagna vaccinale. Vi è tutto un settore di figure professionali si pensi ad esempio ai medici che praticano la medicina del lavoro ed entrano nelle aziende dove visitano centinaia di persone eppoi appunto i dentisti ed i loro collaboratori. Sin dalle prime avvisaglie della pandemia allo studio della dottoressa Palermo hanno introdotto misure rigidissime. «Indossare la mascherina per noi è normale, è un presidio che noi abbiamo adottato ormai da anni prosegue Renato Bergamo come pure i guanti. Adesso portiamo due mascherine più la visiera».

TRIAGE TELEFONICO

«È stato introdotto il triage, il sottoporre il paziente a tutta una serie di domande. Nella stragrande maggioranza dei casi il triage è svolto al telefono, prima che la persona giunga allo studio. Richiede tempo ma così si chiariscono subito i problemi. Nel dubbio il paziente è invitato a restare a casa ed a ritelefonare in più avanti. Su questo siamo molto rigorosi, come nell'adottare tutte le misure di precauzione e sanificazione». Misure rigorose che questi professionisti hanno esteso all'ambito familiare. «I miei genitori conclude Bergamo vivono accanto a casa nostra. Da quando c'è il Covid non siamo più andati da loro e viceversa. Ci parliamo, ci vediamo a distanza ma nessun contatto. Va bene così, fino a quando non saremo tutti vaccinati». Per poter tornare poi ad abbracciarsi.

Annalisa Fregonese

