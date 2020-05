LO STRUMENTO

MOTTA DI LIVENZA Alla Casa Tomitano Boccassin di Motta arriva l'app che rileva in tempo reale tutte le attività del proprio caro. Una sorta di registro elettronico a supporto di chi, pur non presente, potrà conoscere in diretta la situazione del parente. Presentata nei giorni scorsi, l'App informatica mobile Portale parenti permette di tenere aggiornati in tempo reale i famigliari degli ospiti della casa di riposo. Ed è proprio la Casa Tomitano Boccassin, con in primis il direttore Giovanni Sallemi, ad aver realizzato un sistema informatico inedito per la provincia.

L'applicazione permetterà di monitorare in diretta le attività assistenziali, sanitarie e riabilitative che riguardano le persone residenti in struttura. Ogni attività sarà registrata tramite un sistema informatico connesso ad una banca dati consultabile direttamente dai parenti. I dati saranno accessibili, ovviamente, per la persona di riferimento dopo il via libera della direzione. Sarà possibile tramite pc poter accedere al sistema informatico della Casa per verificare le diverse azioni operative svolte quotidianamente.

«Il servizio è in fase di avvio e va implementato nonché arricchito di tutte le informazioni necessarie - spiega il direttore Giovanni Sallemi -. Nel primo periodo si lavorerà anche per costruire al meglio tutto il percorso formativo. L'obiettivo è quello di garantire la piena trasparenza operativa, nello spirito che qui le informazioni sono liberamente accessibili per i familiari. Nello specifico, ogni singolo progetto assistenziale, ossia ogni prestazione che mettiamo in atto ogni giorno, potrà non solo essere preventivamente conosciuto, ma anche monitorato ora dopo ora».

Il presidente Renzo Cester parla di un salto di qualità soprattutto per chi è dall'altra parte, i familiari che proprio in questo periodo di emergenza sanitaria sono stati costretti a comunicare con i propri cari soltanto in videoconferenza. «Si tratta di una piccola rivoluzione, a suo modo, che parte proprio dalla casa di riposo di Motta. La permanenza in una struttura come questa implica, per chi l'amministra, il dovere di trasparenza. I familiari pagano una retta e hanno tutto il diritto di conoscere giorno dopo giorno le attività svolte qui».

