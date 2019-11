CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO STRAZIOCASTELFRANCO «Sono stravolto. Non ho voglia di parlare. Cercate di capire». Franco Antonello è all'ingresso dell'ospedale all'Angelo di Mestre. Sono le 3 del pomeriggio, è appena uscito a prendere una boccata d'aria. Il viso mostra i segni del dolore e dello strazio per ciò che è successo. Con lui ci sono anche alcuni conoscenti che cercano di rincuorarlo. E il pensiero non può non andare anche ai genitori di Giulia che stanno piangendo l'unica figlia. A loro è stata negata anche la possibilità di sperare in un miracolo....