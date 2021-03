LO STRATAGEMMA

TREVISO Scuole nel caos. Ieri è scattata la zona rossa per l'emergenza coronavirus e di conseguenza la sospensione delle lezioni in presenza. Alcuni istituti hanno provato a superare il blocco totale. L'asilo nido comunale di Paese si è riorganizzato inquadrando le attività della mattina come laboratori, per i quali è consentita la frequenza. Mentre l'itis Fermi di Treviso ha temporaneamente scelto un'altra strada chiamando i ragazzi a scuola non solo per i laboratori ma anche per le altre lezioni previste nella stessa giornata. Entrambi gli esperimenti, però, sembrano destinati a fermarsi sul nascere. Ieri l'Usl della Marca ha ricevuto una valanga di richieste da parte di altri nidi, micro-nidi, nidi in famiglia e servizi di baby-sitting: tutti volevano poter continuare ad accogliere i bambini ridefinendo l'orario con una serie di laboratori. E alla fine l'azienda sanitaria ha scelto di escludere un simile stratagemma. Per tutti. Non ci sono ancora indicazioni ufficiali. Dovrebbero arrivare nelle prossime ore. È quindi possibile che oggi le scuole come il nido Il Giuggiolo di Castagnole di Paese restino aperte. Ma a quanto pare hanno le ore contate. Poi verrà fatta scattare la didattica a distanza anche per i più piccoli.

CONSULENZA LEGALE

Il Comune di Paese si era mosso con attenzione, sentendo sia l'avvocatura della Regione che la Prefettura, per continuare a dare un servizio ai 30 bambini e alle loro famiglie. «Il Dpcm consente di frequentare i laboratori in presenza. E il nido è improntato ogni giorno sui laboratori, creativi, espressivi, musicali e così via spiega il sindaco Katia Uberti è nata da qui la decisione di rimodulare il servizio prevedendo laboratori dal lunedì al venerdì, dalle 7.40 alle 12.40». Cioè anticipando l'uscita di tre ore rispetto alle consuete 15.40. La scelta si è basata anche sul fatto che negli ultimi 9 mesi, dallo scorso 8 giugno ad oggi, non è emerso un solo caso di positività al Covid tra i piccoli del nido. I bambini sono divisi in cinque gruppi da 6. Le sei educatrici in servizio, inoltre, sono tutte vaccinate. Altri Comuni erano pronti a seguire l'esempio di Paese. Ma ieri pomeriggio è arrivata la doccia fredda. L'Usl ha sottolineato che nel periodo di zona rossa il rischio di contagio è troppo elevato per tenere aperti i nidi pur con queste modalità. L'azienda sanitaria si è rivolta alla Prefettura. A breve dovrebbe arrivare la conferma dello stop.

L'ISTITUTO TECNICO

L'altro caso riguarda l'itis Fermi di Treviso, dove nei giorni scorsi erano state messe in quarantena due classi. Ieri la scuola di San Pelajo ha affrontato il primo giorno di zona rossa adottando uno schema intermedio. In sostanza i ragazzi che avevano in programma dei laboratori hanno partecipato in presenza non solo agli stessi laboratori ma anche alle altre lezioni previste nella giornata, seguendo praticamente l'orario normale. Con la presenza al 50%, il Fermi contava poco meno di 700 studenti. Ieri si è scesi a circa il 40%. «Vista l'emergenza e il poco tempo a disposizione, abbiamo subito cancellato la frequenza in presenza per tutte le classi nei giorni in cui non sono previsti laboratori fa il punto il vicepreside Antonio Coviello prevedendo, di contro, che chi ha alcune ore di laboratorio poi rimanga a scuola anche per le altre della giornata». Non tutti l'hanno presa bene. Alcuni studenti si sono opposti alla nuova organizzazione, scrivendo direttamente al governatore Luca Zaia. «La nostra scuola ha un'intensa attività laboratoriale. L'alternativa era chiudere tutto per qualche giorno per poi partire solo con la didattica a distanza allarga le braccia Coviello abbiamo scelto di interpretare quanto scritto nel decreto procedendo con una fase intermedia». Ma anche qui le cose stanno per cambiare. Si parte proprio da oggi. «È stato rielaborato un nuovo orario delle lezioni che consentirà la presenza in funzione delle sole materie interessate da attività laboratoriali tira le fila il preside Maurizio Curcio oltre che delle condizioni per garantire l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali». Oggi saranno in presenza 7 classi dell'itis Fermi. Più 5 di mattina e 3 di pomeriggio per quanto riguarda il professionale Giorgi.

