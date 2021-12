LO STOP

TREVISO Vietati i ritrovi in ospedale tra il personale dei reparti per scambiarsi gli auguri di Natale. E sconsigliate anche le cene fuori dal lavoro in occasione delle prossime feste. E' questo il contenuto di una circolare che l'Usl della Marca ha inviato alle proprie strutture per scongiurare il rischio di focolai da Covid tra chi è in prima linea. E non tutti l'hanno presa bene. Alcuni arrivano addirittura a parlare di mobbing. «Ma non è così sottolinea Stefano Formentini, il direttore sanitario dell'Usl che ha firmato la lettera in alcuni reparti si stavano già organizzando dei ritrovi in vista del Natale. E' vero che questi contribuiscono a creare un clima di serena collaborazione. Alla luce dell'attuale andamento epidemiologico, però, abbiamo ritenuto opportuno evitarli». E il riferimento alle cene fuori dal lavoro? «Consigliamo agli operatori della sanità di non ritrovarsi a decine, tra quelli impegnati nello stesso reparto specifica Formentini l'obiettivo è solo quello di ridurre il rischio di contagi. Per il resto, ovviamente, non entriamo nel merito delle cene in famiglia. Ci mancherebbe». Sulla questione ieri è intervenuto anche Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria. «La scelta può essere criticata. Ma se i nostri operatori vanno in quarantena non possono più curare gli altri. Saremmo costretti a ridurre le attività, a tagliare i posti letto e quindi a non dare risposte ai cittadini spiega siamo convinti che evitare situazioni particolarmente a rischio in questo momento sia un atto di civiltà, direi anche d'amore, verso le altre persone. Qualcuno ha contestato la scelta. Ma tanti nostri collaboratori hanno capito la situazione». Lo stop consigliato dall'Usl non riguarda le altre cene natalizie. A partire da quelle aziendali. «Non è assolutamente questo il punto. Chi ha fatto la terza dose del vaccino e ha il Green Pass rafforzato può tranquillamente andare a mangiare nei ristoranti, seguendo sempre le misure di prevenzione che abbiamo imparato a conoscere tira le fila il direttore generale da parte nostra eravamo preoccupati per eventuali cene di reparto con 30, 40 o 50 persone. Con il relativo rischio di trovare un positivo. Come in altri ambiti, è stata una misura di prevenzione». «Per il resto raccomandiamo a tutti di usare sempre la mascherina, sia all'interno che all'esterno, ovviamente non quando si mangia. E di arieggiare i locali ogni ora, ora e mezza, per evitare l'eventuale propagazione del virus in ambienti chiusi conclude Benazzi l'uso della mascherina vale pure per i bambini con più di 6 anni che magari vanno a trovare i nonni. L'ideale sarebbe fare anche un tampone fai-da-te, di quelli che si trovano in farmacia. Così da aumentare il livello di sicurezza». (mf)

