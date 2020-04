IL DISTRETTO

MONTEBELLUNA La richiesta pressante di ripartire, per lo meno per produrre i campionari, il proposito di fare squadra all'interno del distretto salvaguardando la filiera, la richiesta di elasticità, alle banche e non solo. In fondo al tunnel del coronavirus, poi, la speranza che ciò che è accaduto possa diventare l'occasione per riportare in Italia, e nel distretto in particolare, molte delle produzioni che, nel tempo, erano state delocalizzate. Con un varco rappresentato, anche, dalle olimpiadi. Sono questi gli spunti chiave emersi dall'incontro che ha messo di fronte, virtualmente, una ventina di soci dell'associazione dello Sportsystem guidata da Patrizio Bof. Un'associazione che coinvolge aziende distribuite in 26 Comuni del territorio e migliaia di persone. Rappresentate, in occasione dell'appuntamento, le grandi e medie aziende, dalla Tecnica alla Gaerne alla Lotto alla Vibram alla De Bortoli. Rappresentati, però, anche tanti contoterzisti, espressione di un quadro che, nel distretto, è più che mai variegato. «Per quanto riguarda i tempi di recupero del Pil perso - spiega Patrizio Bof, presidente dell'associazione - si ipotizzano due scenari: quello più pessimistico pone il 2024 come data chiave; quello più ottimistico punta invece al 2021». Su tre piani le prime ripercussioni del lockdown. «Queste si traducono - spiega Bof - in meno campagne marketing, ma anche in spedizioni ridotte all'osso, nella riduzione dei punti vendita e nel blocco delle assunzioni». Ma nel contempo gli imprenditori hanno anche le idee chiare sul modo in cui ripartire e sulle richieste da fare.

INTERVENTO URGENTE

«C'è un'urgenza di ripresa tempestiva dell'attività in deroga o su base di nuove direttive statali per mitigare l'incertezza e salvaguardare stagionalità, produzione e commesse. In particolare, è necessario aprire per lo meno per predisporre i campionari. Va fatto immediatamente». In secondo luogo è necessaria la riapertura dei negozi fisici per avere una stima dell'impatto della congiuntura economica; quindi bisogna provvedere all'apertura dell'intera filiera a monte». L'indicazione chiave è che la filiera coinvolge l'intero territorio ed è quindi necessario sostenere fornitori e terzisti, collaborando. Ma si pensa anche a iniziative comuni, come ad esempio ecommerce di distretto e a richieste di ammortizzazione dei costi su più anni fiscali».

LO SCENARIO

«Se non si viaggia né in direzione della Cina né dell'America - aggiunge Bof- e se resta sempre lo spettro di un ripetersi dell'epidemia o di ricadute, forse è il momento buono per pensare a riportare le produzioni a due-cinque ore dalla propria sede, ovvero sul territorio italiano». Un'altra speranza poi potrebbe arrivare dalle Olimpiadi, da sempre un'occasione. Insomma, le perdite ci saranno, dato che siamo in guerra. Ma il distretto guarda, ancora una volta, avanti.

Laura Bon

