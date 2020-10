LA POLEMICA

MONTEBELLUNA Inverno senza sci? Lo sportsystem dice no. Patrizio Bof, presidente dell'associazione Sportsystem di Montebelluna, prende chiaramente posizione nei confronti delle dichiarazioni dell'immunologa Antonella Viola, ordinaria di Patologia generale del dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Padova, secondo la quale le vacanze sulla neve nel corso dell'inverno alle porte comporterebbero un rischio di contagio troppo alto ma anche troppo assembramenti sulle piste. «Come presidente del Distretto dello Sportsystem, che rappresenta circa 12mila addetti ed oltre 2,8 Miliardi di euro di fatturato -dice Bof- mi permetto, nel rispetto della professione e della competenza della dottoressa Viola, di ritenere le sue dichiarazioni allarmistiche e forse anche fuori luogo».

LA PRECISAZIONE

Innanzi tutto, secondo Bof una cosa è la giornata sugli sci un'altra il pranzo in baita. Non nega poi «che una maggiore attenzione e un sensato allarmismo possano aiutare a ridurre i casi anche se ora siamo in un momento ben diverso dagli episodi avvenuti in Svizzera ed in Austria nell'inverno scorso. In quei momenti eravamo tutti impreparati ed assolutamente non consapevoli dei terribili rischi che la pandemia Covid portava con sé e a distanza di quasi 9 mesi da quei momenti ognuno di noi conosce i rischi ed i pericoli del mancato rispetto delle regole». Del resto, proprio la vita di montagna ha rappresentato negli ultimi mesi una bella scoperta per molte famiglie. Per questo, «siamo fermamente convinti - prosegue Bof - che il periodo invernale offrirà ancora una volta un momento per stare all'aria aperta e godere di quanto l'inverno ci regala, ovvero la neve». Ma neve significa anche fatturato. «Sono centinaia le imprese - continua - che lavorano per preparare tale periodo e per fare sì che l'esperienza sulla neve possa essere unica; ognuna di loro si adopera costantemente affinché la tecnologia e le attrezzature possano trasformare i sogni e la voglia di libertà in realtà; non lasciamo che questo venga disatteso a causa di alcune dichiarazioni che non definiscono una corretta dimensione del problema e della sua corretta gestione».

LA CONTROMISURA

Fra l'altro, l'abbigliamento da montagna è di per sé una prevenzione. «L'uso di maschere, occhiali, guanti, detergenti, il distanziamento ed i nuovi protocolli che stanno pianificando i vari gestori degli impianti, consapevoli che il mancato rispetto potrebbe portare ad una loro chiusura, sono già una garanzia di sicurezza. Ne abbiamo avuto la prova in estate, sia in montagna che nelle nostre spiagge, quando il numero di contagi sono diminuiti in modo drastico, grazie alla serietà degli addetti ai lavori e dei turisti. Cerchiamo quindi tutti di essere realisti; si tratta di uno sport individuale e nello sci è mantenuto il distanziamento obbligato di almeno un metro, anche in coda, grazie agli sci. E non dimentichiamo che lo sci è uno sport praticato all'aria aperta, pochi minuti in fila distanziati per poi essere da soli sulle piste. Francamente ci si può sentire molto più al sicuro così bardati sulle piste, che in qualsiasi altro posto». Naturalmente le indicazioni scientifiche vanno ascoltate. Non a caso abbiamo chiuso per settimane le nostre fabbriche, bloccando i nostri stabilimenti e mettendo in difficoltà i nostri collaboratori, che stanno cercando ora di riprendere una nuova normalità». In vista di un appuntamento importantissimo: i mondiali di sci.

