Lo smog non dà tregua: allerta rossa

I DIVIETI

TREVISO La qualità dell'aria è scadente ormai da tredici giorni. Le polveri sottili, a Treviso, hanno concesso nella mattinata di domenica una piccola e impercettibile tregua rispetto al trend negativo di inizio anno: dalla mezzanotte all'ora di cena la concentrazione di pm10 ha oscillato tra i 42 e i 27 microgrammi per metro cubo d'aria, ma anche ieri alla fine si è andati oltre la soglia di tolleranza dei 50 microgrammi. Motivo per cui da domani scatterà il livello rosso di allerta in tutto il territorio comunale: il divieto di circolazione non sarà più dalle 8.30 alle 18.30 ma esteso senza limitazioni di orario con il blocco anche dei veicoli commerciali a gasolio Euro 4 dalle 8.30 alle 12.30, come previsto dall'ordinanza antismog firmata da Ca' Sugana ed entrata in vigore a ottobre e che, dopo una sospensione di tre settimane a cavallo delle festività natalizie, è tornata pienamente operativa da martedì 7 gennaio. Per l'ufficialità si dovrà attendere il rilevamento dell'Arpa previsto per oggi, ma l'inasprimento delle misure per contrastare l'inquinamento atmosferico è praticamente scontato. Complice l'alta pressione che persiste da fine dicembre e che non permette un ricambio d'aria, rendendo la Marca una delle province in Italia in cui si respira più a fatica.

L'ORDINANZA

«Non possiamo che prendere atto della massiccia presenza di polveri sottili in città e agire di conseguenza - afferma l'assessore all'ambiente Alessandro Manera - Attendiamo oggi il bollettino dell'Arpa ma abbiamo quasi la certezza che da domani scatterà il livello rosso di allerta. Purtroppo le previsioni meteo dicono che il bel tempo durerà almeno per un'altra settimana. Circostanza che impedisce la dispersione di pm10. Dispiace ma siamo costretti ad attuare queste misure». Soluzioni a breve termine dunque non ce ne sono. Ca' Sugana ha più volte ribadito che le politiche ambientali che ha intenzione di attuare hanno bisogno di tempo. Un primo passo sarebbe quello di sostituire gli impianti di riscaldamento più vetusti e fortemente inquinanti, ma si tratta in ogni caso di interventi ad ampio raggio. Un altro invece, più immediato, è stato lanciato dal Grande Raccordo Ambientale, il collettivo che riunisce diverse associazioni ambientaliste. Si tratta del progetto Adotta un albero per, uno per me, uno per tutti. Si tratta di un sito internet (www.adottaunalberoper.it) in cui è possibile acquistare un albero, scegliendolo tra diverse tipologie, al costo di 15 euro. Gli alberi adottati saranno successivamente piantati a casa del compratore o in uno dei Comuni aderenti all'iniziativa. «Un progetto molto interessante - ha commentato l'assessore Manera, presente all'esordio del Gra - soprattutto perché il miglioramento urbano non ha colore politico: dovrebbe essere un dovere per tutti a prescindere».

LE RESTRIZIONI

Con il livello rosso dell'ordinanza antismog si innalzano dunque i divieti di circolazione delle auto che non saranno più dalle 8.30 alle 18.30 ma, come detto, estesi senza limiti di orario. Stop ai motoveicoli a due tempi Euro 0, alle vetture a benzina Euro 0 ed Euro 1 e quelle diesel fino a Euro 4 compreso. Fermi i veicoli commerciali a gasolio Euro 4, limitatamente alla fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 12.30. Interdetti anche motoveicoli e ciclomotori Euro 0. Nessun divieto per veicoli elettrici o ibridi, o quelli a benzina con impianti a gpl o gas metano. Confermate le deroghe per chi non può raggiungere i posti di lavoro con i mezzi pubblici (con dichiarazione del datore di lavoro), per il car pooling (almeno tre passeggeri a bordo) e per chi accompagna i figli al nido, all'asilo e alle scuole elementari limitatamente alla mezzora antecedente all'orario di ingresso e successiva a quello d'uscita. Tutte le esenzioni, compreso il modulo di autocertificazione, sono consultabili sul sito del Comune di Treviso.

Giuliano Pavan

