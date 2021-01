LO SFORZO

TREVISO «Non abbiamo mai smesso di salvare vite umane». L'emergenza coronavirus non ferma la Quarta chirurgia dell'ospedale di Treviso. Gli interventi urgenti vengono sempre garantiti, a cominciare da quelli oncologici. Anche su pazienti positivi: dall'inizio dell'epidemia ne sono stati operati 7 che non potevano assolutamente attendere. Senza l'intervento, sarebbero inevitabilmente deceduti. L'ultimo, nei giorni scorsi, è stato operato d'urgenza per peritonite subito dopo essere arrivato in pronto soccorso. L'attività chirurgica programmata, invece, è stata inevitabilmente rallentata: il 20% degli interventi è stato rinviato.

I NUMERI

Di contro, però, si stanno accogliendo anche pazienti provenienti da altre province e altre regioni dove gli ospedali sono stati costretti a sospendere le operazioni proprio a causa dell'emergenza Covid. «Continuiamo a eseguire tutti gli interventi urgenti, non procrastinabili. È stata mantenuta tutta la chirurgia oncologica fa il punto Giacomo Zanus, direttore della Quarta chirurgia mentre i rinvii riguardano solo le patologie benigne. Cioè interventi rimandabili che non mettono a repentaglio la vita dei pazienti. Le operazioni per ernie, colecisti, polipi benigni, asportazioni di tratti di colon con i diverticoli e così via possono essere recuperate in modo programmato. È una scelta razionale, come indicato dalle disposizioni arrivate dalla Regione». Lo sforzo è enorme: il blocco operatorio è stato riorganizzato, si è creata una sorta di area semi-intensiva direttamente all'interno dell'unità per non pesare sulle Terapie intensive già messe a dura prova e quando arriva un paziente positivo da operare con urgenza scatta l'isolamento di un settore dello stesso reparto. Senza la collaborazione e la disponibilità degli specialisti e di tutto il resto del personale, anche di altri reparti, equipe mediche, infermieri e operatori, non sarebbe stato possibile.

L'ORGANIZZAZIONE

«L'ospedale di Treviso ha fatto un grandissimo lavoro sottolinea Zanus se avessimo chiuso l'attività chirurgica ci saremmo trovati ad affrontare enormi problemi nel post Covid. Abbiamo sofferto. È stato un anno difficile. Ma abbiamo sempre continuato a garantire tutti gli interventi che non potevano essere rinviati. Su questo non devono esserci dubbi». Le operazioni complesse, tra l'altro, sono state anche più numerose rispetto a quelle dell'anno precedente, quando il Covid non c'era. Nel dettaglio, nonostante la pandemia, nel 2020 l'unità di Quarta chirurgia ha eseguito 220 procedure chirurgiche su fegato, vie biliari e pancreas, oltre 100 interventi sul colon, 20 sullo stomaco, più i melanomi e le splenectomie, con gli interventi sulla milza di carattere ematologico. La settimana scorsa, in particolare, è stato eseguito un intervento su un paziente colpito da tre neoplasie, tra colon, colecisti e fegato. E l'attività combinata tra chirurghi e anestesisti ha addirittura permesso di evitare il seguente trasferimento in Rianimazione. Allo stesso tempo, è stato operato un altro paziente che in un mese aveva visto crescere una massa tumorale sviluppatasi nel fegato da 5 a 15 centimetri. In questo periodo, inoltre, la Quarta chirurgia ha gestito in isolamento dei pazienti positivi momentaneamente non trasferibili nei reparti Covid, impiegando personale dedicato, e ha anche dato ospitalità ai pazienti dell'Ortopedia, trasferiti in parte dall'ospedale di Montebelluna.

Mauro Favaro

