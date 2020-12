LO SFOGO

TREVISO Ormai i ristoratori sono allo stremo per il continuo rinnovarsi dei decreti. Da mesi si stanno destreggiando tra orari, chiusure, sanificazioni, regole da rispettare. Ed ora, dopo la lunga attesa delle feste, ecco la totale chiusura a pochi giorni dal Natale con gli ordinativi già effettuati di materie prime. «Non c'è rispetto per la categoria, andavamo avvisati prima» affermano all'unisono mentre monta la rabbia. «Peggio di così non può andare afferma Giacomo Benvegnù de L'incontro di Treviso. Accettiamo anche questo provvedimento sapendo quanta gente c'è in ospedale e che siamo fortunati ad essere qui, ma quanta confusione, questa decisione andava presa prima».

Hanno cambiato le regole più volte, con novembre e dicembre potevamo salvare il periodo difficile, invece niente fino al 7 gennaio». Anche sui ristori le reazioni sono scettiche: «La cifra stanziata è poca cosa, speriamo qualcosa arrivi per i nostri collaboratori, diversamente non ce la facciamo». Alfredo Sturlese di Toni del Spin: «Mi sono seduto con le mani nei capelli quando ho sentito il decreto, siamo morti con la lunga chiusura dopo la mancanza delle cene. Con l'apertura a gennaio fioccano i pagamenti, dovevano lasciarci aperti per le cene e chiudere i bar che fanno assembramento, dare a loro i ristori. Noi speriamo ci siano soprattutto per i collaboratori». «Non è corretto il metodo adottato, prima ci dicono che si fanno i pranzi, poi solo per i residenti, ora la chiusura. Non c'è rispetto per chi lavora nel settore, la decisione andava presa 20 giorni fa e non ci dicano che nei ristoranti, con la riduzione dei posti e le prenotazioni, si fa assembramento aggiunge Tino Vettorello del Tre Panoce di Conegliano e del Traghetto di Roncadelle. Stanno uccidendo la cucina italiana e diventa sempre più difficile tenerci le brigate, se cercano e trovano altro lavoro siamo spacciati. Anche a Villa Soligo avevo fatto il pieno, sia in hotel che in ristorante. Ora è tutto cancellato». Eddy Furlan della Panoramica di Nervesa si chiede: «Siamo noi gli untori? Ho ridotto la capienza al 60%, rispettato tutte le regole, mai un cliente contagiato, mentre altre attività rimangono aperte. Ci stanno prendendo in giro, c'è una mancanza di rispetto verso la categoria, siamo stati maltrattai e questo ultimo decreto andava comunicato prima. Quali ristori ci saranno?». «Ci fanno chiudere, ci portano al fallimento, non sappiamo più cosa fare, siamo presi dalla disperazione ribadisce Egidio Fior di Salvarosa. La decisione andava presa 15 giorni addietro e ci saremmo messi il cuore in pace dopo un periodo difficile senza le cene e gli eventi aziendali. Ora ci resta solo l'asporto, anche se non ripaga, e unendo le forze di cucina lo facciamo al ristorante dell'hotel Ristori? Mai preso nulla, se non qualcosa per la chiusura dell'hotel».

«Non è tanto Natale che mi preoccupa afferma Gianni Contessotto de Le Calandrine di Cimadolmo. La decisione me l'aspettavo, ma andava presa prima e ci si sarebbe organizzati. Invece c'è stata sempre troppa imprecisione e confusione. Natale a parte, che non avrebbe comunque salvato la stagione, è la chiusura serale che ci ha danneggiati. Abbiamo speso anche per gli addobbi e le preparazioni, ora tutto è chiuso. Si farà l'asporto, ma non è questa la ristorazione. I ristori saranno una elemosina, sperando vengano erogati davvero». «Tanta pazienza, non ci resta altro chiosa Gian Carlo Pasin, de Alla Pasina di Dosson, facciamo l'asporto per salvare qualche spesa e accontentare gli affezionati clienti. D'altro canto siamo abituati a lavorare e lo facciamo volentieri».

Michele Miriade

© RIPRODUZIONE RISERVATA

