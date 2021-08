Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SFOGOTREVISO «Ho avuto e ho tuttora una pericardite post vaccino. Chi paga il prezzo di tutto questo? Non esiste una forma di risarcimento per chi subisce danni a livello di salute dopo aver fatto il vaccino? Premetto che non sono No-Vax, ma di fare questo vaccino non sono mai stata convinta. E ne ho avuto la conferma». È questa l'accusa lanciata sui social da Francesca Marcon, pallavolista 38enne di Conegliano, che gioca per la Volley...