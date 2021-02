LO SFOGO

GODEGO Adriana Gargalic, dopo la sedazione per il malore che ha accusato una volta scoperta la tragedia e diverse ore passate in ospedale, è stata accolta nella casa dei suoceri. È disperata, ha realizzato cos'è accaduto sabato mattina ma ancora non è in grado di capirne la gravità. Ci vorrà qualche giorno, attorniata dall'amore dei suoi cari. «Ci stiamo prendendo cura di lei - afferma il suocero, Fortunato Battaglia - Non so ancora con che forza potremo darle conforto». Già, perché nella tragedia che ha sconvolto non solo la famiglia Battaglia ma tutta la comunità di Castello di Godego, il primo pensiero è quello di riuscire ad andare avanti. I Battaglia sono molto conosciuti in paese. Fortunato, ex paracadutista e gran lavoratore, cammina con la schiena dritta e gli occhi gonfi. È il perno su cui tutti i suoi familiari cercheranno appiglio. E lui non vuole deluderli. A cominciare proprio da Adriana, che in un secondo si è ritrovata sola. «Non avevo sentore di questo malessere - ha detto la donna ai carabinieri di Castelfranco Veneto tra singhiozzi e silenzi - nulla che lasciasse presagire una tragedia del genere. C'era un po' di preoccupazione, questo sì, ma nulla di più per quanto mi riguardava».

IL MALESSERE

Nemmeno lei, che stava affrontando in maniera adulta i problemi di Massimiliano assieme al marito, si era accorta che Egidio stesse sprofondando in un vortice autodistruttivo, che alla fine si è portato via anche la vita del piccolo Massimiliano. «Non posso credere che sia accaduto davvero - ha riferito la donna ai militari -. Sabato mattina ero andata al lavoro in ospedale a Castelfranco come tutte le altre volte. Non c'era nulla di strano. Poi poco prima dell'una ho ricevuto la telefonata dei miei parenti che mi chiedevano di andare a casa subito. Ho lasciato il lavoro e sono rientrata, e una volta a casa ho scoperto quello che è successo». Per qualche ora i carabinieri hanno cercato di chiedere alla donna alcuni particolari della vita coniugale e del rapporto che aveva con il figlio. Ma sono state domande senza risposta: dopo essere stata sedata, e con quel dolore ancora da comprendere, Adriana aveva lo sguardo perso nel vuoto.

IL PRESAGIO

Anche ieri, chiusa nella casa dei suoceri, non aveva voglia di parlare. O meglio, non ne aveva la forza. Il suocero Fortunato si è limitato a dire che è disperata, e che continua a piangere alternando momenti di spaesamento. «Noi le stiamo vicino e cerchiamo di darle coraggio - continua Fortunato Battaglia -. Per noi è come una figlia, la conosciamo da tanti anni e le vogliamo un gran bene. Ora ha bisogno di noi, e sarà lei poi a sostenerci quando la tempesta sarà passata». Il 70enne usa la parola tempesta non a caso, sperando che prima o poi torni un po' di sereno. Ma non sarà facile. «Quando saranno celebrati i funerali la gente non si ricorderà più di noi - continua Fortunato - Anche Adriana è convinta che dovremo imparare a convivere con questo vuoto, perché le persone dimenticano ma noi saremo costretti ad andare avanti affrontando da soli queste due perdite. Lei non potrà vedere più suo figlio e suo marito, noi un figlio e un nipote. È una tragedia». Nelle parole di Fortunato c'è anche il desiderio che, al di là degli accertamenti giudiziari disposti dalla Procura, arrivi presto il giorno dei funerali. Che coinciderà con il momento in cui sarà obbligatorio ripartire. «Dobbiamo aspettare, e lo faremo in silenzio - conclude Fortunato - Fino a quando non daremo l'ultimo saluto a Egidio e Massimiliano non potremo far altro che aspettare. A come fare ad andare avanti ci penseremo dopo. E sappiamo che dovremo contare solo sulle nostre forze».

