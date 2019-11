Lo sfogo del figlio: «Lui è un violento»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DISPERATOTREVISO «Non vado a Capo Verde. Io la aspetto qui». Filippo cerca di mettere in fila i pensieri, risponde pacato al telefono della sua start-up, cerca di lavorare e fare il proprio dovere. Ma non è facile. Ha 20 anni e, nonostante la distanza, a sua madre era legatissimo. «Era una bomba di vita, Dovete scriverlo questo» chiede mentre la voce gli si rompe. Ha saputo dell'omicidio di Marilena Corrò da fonti familiari, le parole gli si spengono in bocca. «L'ho sentita domenica: mi spiegava le difficoltà del lavoro, non era facile...