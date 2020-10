LO SFOGO

CASTELFRANCO Non usa mezzi termini Sebastiano Sartoretto. L'avvocato, candidato sindaco per il centrosinistra, ha usato ieri la parola ignavi riferendosi a coloro che hanno preferito non prendere posizione al secondo turno. Un riferimento chiaro alla posizione assunta in particolare da Punto d'Incontro, la civica guidata dal giovane studente Lorenzo Zurlo. «È stato fatto quanto si poteva per vincere questo ballottaggio ha detto ieri Sartoretto la nostra squadra ha fatto un lavoro eccezionale. Anche gli alleati al ballottaggio hanno fatto la loro parte. C'è invece chi non si è schierato e ha preferito fare il pesce in barile al secondo turno regalando probabilmente la città alla Lega. È chiaro chi si è schierato e chi no, a buon intenditor poche parole... Chi doveva capire che si tratta di un momento storico particolare evidentemente non l'ha capito. Hanno preferito fare gli ignavi rispetto ad adottare una linea che consentisse il cambiamento in città».

L'AMAREZZA

Un commento amaro arrivato ieri pomeriggio al termine dello spoglio elettorale. Alla chiusura delle urne, alle 15, Sartoretto e i suoi si sono ritrovati nella sede elettorale in via Preti per seguire lo scrutinio in diretta. C'erano Alessandro Boldo, Claudio Beltramello, Teresa Spaliviero, Gianni Fiscon e molti altri candidati nelle 3 civiche di supporto a Sartoretto. C'era anche il segretario provinciale del Pd, Giovanni Zorzi. I risultati sono arrivati in tempi rapidi rispetto al primo turno. Dopo 15 minuti il dato sulla bassa affluenza. Dopo un'ora circa era già chiara la vittoria di Marcon. Al termine dello spoglio il conteggio indica una percentuale del 48,32% per Sartoretto contro il 51,68% di Marcon. Come avvenuto 5 anni fa, la sconfitta è nei seggi frazionali dove Marcon ottiene consensi molto alti. In centro invece Sartoretto sta sopra ma di poco, e non basta per arrivare primo. «Se guardiamo al risultato di Marcon si nota che quello di Zaia non ha contato quasi nulla ha dichiarato al termine dello spoglio Sartoretto soprattutto nei seggi in centro città. Zaia dovrebbe fare un pensierino su chi ha ai margini dell'impero come pro consoli. Sono grato a tutta la squadra che ha lavorato con grande intensità. La nostra sarà un'opposizione che terrà conto che Marcon ha poco più del 25% del consenso della città. Mi pare che non sia il sindaco di tutta la città». Il riferimento ovviamente sta nel fatto che Marcon ha ottenuto 7.358 voti al ballottaggio su un totale di 30.559 aventi diritto (l'affluenza è stata del 47,24%).

IL SALUTO

Sartoretto rimane nella sede elettorale. Verso le 17.30 Marcon lo raggiunge per congratularsi, è questione di un attimo. Un cenno di saluto, una stretta di mano, poi Marcon si allontana. I sostenitori si trattengono ancora per un po', poi se ne vanno. Una giornata amara per il centrosinistra. «Purtroppo l'esito delle elezioni non penalizza solo Sebastiano e il centrosinistra ma tutti quei beni essenziali per la nostra comunità che abbiamo visto in questi anni essere di poco interesse per la giunta leghista dichiara Giovanni Zorzi, segretario provinciale Pd - dall'ospedale alla cura dell'ambiente fino al lavoro e allo sviluppo economico. Su questi fronti continueremo la nostra battaglia: in consiglio comunale con una squadra di consiglieri di prim'ordine, e tra la gente rafforzando quei legami che si sono costruiti in questi mesi di campagna con quelle espressioni del mondo civico con cui abbiamo condiviso idee, programmi e persone in un inedito spirito unitario. Il punto da cui ripartire subito e di slancio è proprio l'unità che siamo riusciti a ricostruire nel campo dell'alternativa alla Lega, arrivando a superare divisioni decennali».

Daniele Quarello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA