CASTELFRANCO La Siesta va controcorrente e, a differenza di molti altri locali di Castelfranco, oggi rimarrà aperto. Una scelta quella presa da Elyson Cavallin, 25 anni, titolare del bar in piazza Serenissima aperto ormai 3 anni fa, che va in direzione opposta rispetto a quella dei colleghi castellani. Lei oggi terrà il suo bar tabaccheria aperto fino alle 18. «Non voglio fare la ribelle ma sono stanca ammette Cavallin Non vedo una via d'uscita, non ce la faccio più». Spese altissime da sostenere, bollette, un affitto e i costi fissi che nonostante la chiusura continuano a dover essere pagati. Questo è il quadro che dipinge la titolare. «Ho perso 37mila euro in un anno e la previsione non è positiva se ci fanno rimanere chiusi fino a fine aprile spiega Sarò costretta a chiudere. Il grosso problema è che non arrivano gli aiuti. Il Governo non ti aiuta, decide per te e la tua vita senza che tu ci possa fare niente. Le spese fisse che devo continuare a sostenere sono di circa 4mila euro al mese. Sto lavorando un terzo rispetto a prima e le maggiori entrate arrivano dal tabacchino che mi permette almeno di pagare l'affitto». Da qui la scelta di tenere aperto oggi. «Spero solo che chi di dovere capisca la difficoltà e il disagio che viviamo. Non vedo una fine a tutto questo perché stanno continuano a mettere restrizioni. Ora ci vogliono togliere anche l'asporto». «Oggi terrò aperto con il consueto orario, fino alle 18. A Castelfranco nessuno ha aderisce a quest'iniziativa per paura delle multe. Io capisco che c'è il virus, ma terrò aperto nel rispetto delle regole, con mascherine, distanziamenti e gel igienizzante. I miei clienti mi hanno detto che verranno e che mi supportano». (l.rus)

