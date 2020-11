LO SDEGNO

TREVISO Imperterrito, nonostante il putiferio scatenato, le querele in arrivo, le critiche piovute da ogni dove, il trevigiano Francesco Fella non ha rimosso dal suo profilo social il suo video con cui tenta di negare l'esistenza del Covid prendendo di mira l'ospedale Ca' Foncello. Anzi, per certi versi ha anche rincarato la dose pubblicando altri post che mettono in dubbio l'efficacia dei tamponi, le scelte fatte dalle autorità regionali e nazionali e via di questo passo in un crescendo di negazionismo senza fine. Su di lui non ha avuto alcun effetto la dura risposta dell'Usl, che ha annunciato di aver passato la pratica in mano ai legali, né il video girato dentro i reparti di terapia intensiva con l'intervista ai malati che lottano ogni giorno per la vita.

LA REAZIONE

Ma una reazione c'è stata. Nel profilo dell'ex forcone sono comparsi tanti messaggi di condanna lasciati da persone disgustate dal suo messaggio. C'è chi ha usato toni urbani come una donna che rivela: «Mi dispiace ma qui ti devo contraddire. Domenica ho portato il mio compagno in pronto soccorso (polmonite bilaterale covid) non c'era nessuno ma nessun letto disponibile....ora è a Venezia intubato». C'è chi invece è andato meno per il sottile, smontando pezzo per pezzo il presunto reportage: «Carissimo le faccio notare che è entrato nella sala d'attesa della rianimazione che è vuota perché le visite sono sospese! È entrato nell'atrio delle malattie infettive che è vuoto perché anche li non si può fare visita ai pazienti. Quindi non ha documentato nulla. Lei è solo una delle persone molto disinformate. Non si capisce per quale motivo è così entusiasta, quasi euforico, nel filmare delle cose che non hai idea nemmeno luogo in cui si trova. Ora cosa vuole dimostrare? Di che cos'ha bisogno? Il problema covid 19 purtroppo esiste se ne faccia una ragione». E altri hanno usato toni e argomenti di condanna ancora più duri. Ma senza smuovere di un millimetro le idee sue e dei negazionisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

