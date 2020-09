LO SCREENING

ODERZO Iniziano oggi all'ex caserma Zanusso i tamponi sui richiedenti asilo. Le proteste sono rientrate e la maggior parte degli ospiti ha accettato di effettuare il test che accerterà la positività o meno al Covid. Lo screening era stato deciso da tempo, considerato che molti migranti lavorano in imprese ed aziende agricole opitergine e dunque si tratta di una questione che riguarda la salute pubblica. Dopo che cinque migranti sottoposti al test sono risultati positivi e uno è stato portato all'ospedale di comunità di Vittorio Veneto, era stato disposto che il tampone venisse effettuato sui rimanenti 170 ospiti. Subito sono scattate le proteste, nei era migranti evidente il timore della quarantena se fosse stata riscontrata la positività. Davanti al loro rifiuto la scelta dell'Usl è stata drastica: quarantena per tutti, con un imponente cordone di forze di polizia a sorvegliare la Zanusso.

IL GOVERNATORE

Sulla questione è intervenuto pure il governatore Luca Zaia: «I profughi ha affermato devono rispettare le regole. Questi signori sono degli ospiti, quando sono arrivati qui hanno dichiarato di essere rifugiati. Se tu vuoi essere rifugiato in Italia, accetti anche le regole del Paese in cui tu vuoi essere rifugiato. Regole che prevedono dei piani di sanità pubblica. Se vieni qua a fare il fenomeno è giusto che ti carichino in una barca e ti riportino a casa. Ma dove siamo finiti? Tutti loro devono fare il tampone». Nel mentre gli operatori di Nova Facility, la società che gestisce l'hub opitergino insieme alla ex caserma Serena, hanno continuato a spendersi per convincere gli ospiti a sottoporsi al tampone. A mano a mano che giungeranno i risultati dei tamponi, gli ospiti saranno separati a seconda che risultino negativi o positivi. Il migrante che era stato portato all'ospedale vittoriese sta migliorando; gli altri quattro positivi sono isolati in un container collocato all'interno della Zanusso. Il sindaco Maria Scardellato non si è mostrata preoccupata di fronte agli eventuali positivi che potessero risultare fra gli ospiti. «Alla caserma Serena ha commentato erano tutti asintomatici e nel giro di una ventina di giorni si sono negativizzati». Coloro che dovessero risultare positivi saranno isolati all'interno dell'hub, dove gli spazi sono ampi e consentono tali misure.

TEMPI INACCETTABILI

Dal canto suo Scardellato continua a ribadire che l'accoglienza nelle caserme non è la soluzione alla questione migranti. «Noi sindaci ci siamo sempre confrontati con il presidente Zaia. Tutti noi siamo d'accordo che la caserma è una mostruosità e che andrebbe chiusa. Questo non significa che il nostro governatore sia favorevole all'accoglienza diffusa di chiunque voglia venire in Italia, ovvero a sparpagliare nel territorio un'infinità di persone nemmeno identificate. La Lega è sempre stata a favore dell'accoglienza diffusa solo di coloro che abbiano già ottenuto lo status di rifugiato. Il centro di accoglienza della Zanusso dovrebbe essere chiuso perché è aperto da quattro anni e la maggior parte degli ospiti è lì dal 2017. Il che significa che la procedura per l'ottenimento dello status di rifugiato dura tre anni anziché due mesi, come dovrebbe. Questo è lo scandalo. Questa gente vive da tre anni in attesa, sotto una tenda, a spese dello Stato, alcuni lavorando sottopagati, altri giocando nelle sale slot. Chi ha trovato un lavoro normale è già uscito dalla caserma. Del resto sarebbe follia che lo Stato continuasse a mantenere chi ha un lavoro normale. Questa è la situazione oggi. E speriamo che non ci vengano imposti nuovi arrivi. La soluzione non è tana libera tutti ma far entrare in Italia tanti richiedenti asilo quanti siamo in grado di gestirne. Fermare gli arrivi finché lo stato non riuscirà a portare a due mesi i tempi per il riconoscimento dello status. Per due mesi i richiedenti asilo possono rimanere negli hub in attesa di giudizio, poi accoglienza diffusa e lavoro regolare o rimpatrio». Ad oggi i migranti presenti alla Zanusso sono 175, un paio d'anni fa erano arrivati a 400.

Annalisa Fregonese

