LO SCONTRO

TREVISO Si fa sempre più sofisticata la caccia ai furbetti della quarantena, i positivi che dovrebbero restarsene a casa per non diffondere il contagio ma che invece, in barba a ogni precauzione e divieto, escono incuranti dei possibili danni. La polizia locale di Treviso ha iniziato a utilizzare le telecamere del sistema di videosorveglianza stradale (Targa System), occhi elettronici in grado di leggere le targhe dei veicoli in circolazione e confrontarle con le varie banche dati. Se individuano una targa intestata a una persona inserita nelle liste dei positivi in quarantena, scatta il controllo a casa: una pattuglia di agenti va a suonare il campanello per verificare se il diretto interessato rispetta le consegne o se, invece, si è allontanato. A oggi nessuno è stato denunciato, ma il controllo è costante. E, per qualcuno, risulta soprattutto irritante oltre che invadente. Così quando, ieri mattina, il sindaco Mario Conte ha pubblicizzato l'attività dei suoi vigili sul suo profilo Facebook, invece di ringraziamenti, ha raccolto molte critiche e vari inviti a vergognarsi da parte di tanti cittadini convinti che certi sistemi siano fin troppo esagerati. Immancabili poi quelli che hanno subito gridato alla ridicola dittatura sanitaria, argomento sempre molto in voga negli ultimi mesi.

LA REAZIONE

Il sindaco è rimasto sorpreso. Ha accusato il colpo, non si aspettava una reazione simile. E ha reagito con un video messaggio, urbi et orbi il cui senso si può riassumere nel concetto «Non dobbiamo vergognarci di niente». «A volte - ha spiegato Conte a favore di telecamera e con un tono il più possibile pacato - mi prende un po' di rammarico. Ognuno di noi sta dando il massimo per fare fronte a questa situazione drammatica, dolorosa e che si protrae da tanto tempo, quasi un anno ormai. Capisco che ci sia stanchezza e frustrazione. Ma non tollero che, ogni volta che viene presa una decisione, ci sia l'invito a vergognarsi». E a finire nel mirino dei contestatori è stata proprio la scelta di utilizzare il Targa System per cercare chi non rispetta la quarantena: «Un sistema che ci viene chiesto di utilizzare in ogni situazione - sottolinea - però, quando lo usiamo, veniamo accusati di essere esagerati, addirittura di voler adottare uno stato di polizia».

SCINTILLE

E poi lo sfogo: «Sono stanco di leggere questi commenti e non mi piace quando vengo invitato a vergognarmi», scandisce il primo cittadino. E dopo aver ricordato gli sforzi fatti, in ogni direzione, per contrastare la pandemia, Conte invita tutti a fare un passo indietro. In pratica a darsi una calmata: «Lo faccio io per primo - annuncia - ma basta invitare le persone a vergognarsi. Inutile stare ogni giorno a criticare il sindaco e vedere cosa fa il sindaco: se non ci sono i controlli, perché non ci sono; se ci sono, perché ci sono e se mettiamo le multe, sono troppo alte. In realtà stiamo facendo il massimo per uscire da questa situazione». Quindi l'appello che assomiglia molto a una tirata d' orecchie per quanto bonaria: «Prima di scrivere un commento sui social contro qualcuno - avverte quindi Conte - cerchiamo di capire se ognuno di noi sta facendo il massimo per tutelare la salute delle persone che gli stanno vicine. Questo il consiglio che vi do: non guardate il colore delle fasce giornaliere, non guardate i controlli o se i vigili stanno dando o meno multe. Ma guardate se state tutelando voi stessi e la vostra famiglia».

I CONTROLLI

Tornando alle verifiche con le telecamere, il comandante della polizia locale Andrea Gallo evidenzia che in sistema funziona ed è molto capillare: «Ad oggi gli esiti dei controlli sono confortanti perché nessuno è stato trovato fuori casa. Gli spostamenti dei veicoli erano giustificati perché condotti da persone diverse dal proprietario». «Il sistema è efficace e rappresenta un deterrente per far rispettare la legge che prevede sanzioni di natura penale per chi viola la quarantena». La polizia locale utilizza però anche metodi più tradizionali come le pattuglie lungo le strade che, oltre alle verifiche di routine, aggiungono anche il controllo incrociato sugli elenchi di chi è in quarantena: «La polizia locale ha accesso a questi elenchi che vengono trattati con tutte le cautele sulla privacy - continua Gallo -. In fase di inserimento per via telematica delle persone controllate in strada, il sistema della centrale operativa verifica immediatamente se il nome è inserito nelle liste di quelli che devono rimanere a casa per la quarantena, sia perché in cura per il Covid-19 oppure perché sono venute in contato con un positivo». E, a oggi, nessun cittadino trevigiano in quarantena è stato sorpreso lontano da casa: «Nessuna denuncia penale è stata fatta dal comando per la violazione della quarantena - conferma Gallo - naturalmente i controlli continueranno in via continuativa per la tutela della salute pubblica».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

