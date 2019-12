LO SCONTRO TREVISO Scontro totale tra il comitato contro l'ampliamento del Canova

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTROTREVISO Scontro totale tra il comitato contro l'ampliamento del Canova e il sindaco di Treviso. I toni non sono mai stati così accesi. Attraverso una lettera aperta, il gruppo ha sostanzialmente definito Mario Conte come un servo per il sostegno allo sviluppo dello scalo. La replica è arrivata subito: «Servo del mio territorio di sicuro, perché sono a servizio di un'intera comunità mette in chiaro il sindaco questi sono toni e atteggiamenti distruttivi, tipici di coloro che pensano esclusivamente ai propri interessi e non...