TREVISO L'Ordine dei medici di Treviso mette sotto la lente i distinguo di Riccardo Szumski, medico di famiglia e sindaco di Santa Lucia di Piave, sulla sicurezza dei vaccini anti-Covid. «La commissione farà tutte le valutazioni del caso spiega il presidente Luigino Guarini siamo sempre pronti a intervenire ogni volta che emerge un dubbio sul rispetto della deontologia». Non entra nei dettagli. Fatto sta che la commissione può muoversi di propria iniziativa o sulla base di una segnalazione, anche non formale. E stavolta la segnalazione arriva direttamente da Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca: «L'Ordine dei medici dovrebbe emanare un richiamo scritto nei confronti di Szumski per le sue posizioni sui vaccini anti-Covid spiega un medico di famiglia, che ha anche un certo seguito via social, non può fare una campagna contro i vaccini attuali per il coronavirus, sapendo che rappresentano l'unica strada per uscire dalla pandemia».

Tutto parte dalla decisione di Szumski di non sottoporsi ai vaccini della Pfizer e di Moderna, gli unici attualmente nelle disponibilità dell'Usl. «Questo vaccino non lo faccio (in riferimento proprio a Pfizer e Moderna, ndr) ha scandito l'altro ieri il medico di famiglia di Santa Lucia di Piave farò uno di quelli che usa una modalità sulla quale c'è esperienza, come AstraZeneca o Johnson&Johnson. Nasco pediatra: figurarsi se non mi vaccino. Ma non con questo». La differenza sta nel fatto che i due attualmente disponibili sono detti a Rna messaggero, mentre gli altri usano il sistema più tradizionale. L'Ordine dei medici ha sempre sostenuto che ogni dottore può decidere per sé stesso, non essendoci ad oggi alcun obbligo relativo al vaccino. Il discorso è diverso se si pensa che qualche camice bianco possa far passare tra i propri pazienti il messaggio che alcuni vaccini non sono sicuri. Ora è questo il nodo. Dall'Ordine dei medici si assicura che vengono sempre fatte tutte le valutazioni ritenute opportune. Allo stesso tempo, però, si sottolinea che la stessa Usl è dotata di un organismo di disciplina. Quello relativo ai vaccini non è l'unico punto di attrito tra Szumski e l'azienda sanitaria.

L'altro riguarda l'uso dell'idrossiclorochina per curare i pazienti Covid positivi. La pratica è stata sdoganata dalla sentenza del Consiglio di Stato. Ma l'Usl non vede di buon occhio il fatto che Szumski, volontariamente o meno, stia assumendo l'immagine di un guru rispetto alla lotta al Covid. «Io mi impegno per curare le persone allarga le braccia il diretto interessato se poi devo essere indagato per questo». «Ciò che va chiarito è che l'utilità dell'idrossiclorochina in queste situazioni non è stata scientificamente dimostrata spiega Benazzi non fa male, ma allora tanto vale dare acqua santa o acqua minerale. A livello scientifico si ragiona con i dati». Una presa di posizione condivisa da Carlo Agostini, direttore della Prima medicina del Ca' Foncello e riferimento per l'intero corso di laurea in Medicina e chirurgia della sede di Treviso. L'Usl ha poi corretto il tiro sulla mortalità registrata a Santa Lucia di Piave nel 2020. «Non è aumentata del 33%, come inizialmente comunicato, ma del 12% rispetto alla media tra il 2015 e il 2019», chiarisce Mauro Ramigni, direttore del servizio Epidemiologia. Si è cioè passati da una media di 84 a 94 decessi. Ieri Szusmki aveva subito contestato il primo dato pubblicando i numeri dei decessi dal 2015 al 2020. «Ma la sostanza non cambia tira le fila Benazzi ci sono centinaia di medici di famiglia che curano più pazienti Covid positivi e hanno meno ricoveri e meno decessi. Szumski è un bravo medico, ma è nella media. Porsi come quello che fa guarire dal coronavirus vuol dire dare dei cretini agli altri che si impegnano allo stesso modo, e anche con risultati migliori».

