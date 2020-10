LO SCONTRO

TREVISO I rientri pomeridiani delle scuole elementari di Treviso slittano ancora. Si sperava di riuscire a partire lunedì. Invece niente. Ieri gli istituti hanno comunicato che si andrà avanti con l'orario ridotto a causa della mancanza di insegnanti. Per l'ufficio scolastico di Treviso, però, non ci sono buchi così grandi da impedire l'avvio del servizio. Nei prossimi giorni ci sarà un confronto. «Ci sono ancora molti posti scoperti dicono i presidi in particolare alle elementari». I rientri verranno attivati negli asili e alle medie attraverso delle riorganizzazioni interne. Per le elementari, invece, si farà il punto a metà della prossima settimana, dopo il prossimo giro di nomine dei supplenti. «La situazione attuale certifica il fallimento da parte dello Stato punge il sindaco Mario Conte se gli organici delle scuole fossero stati gestiti dai Comuni o dalla Regione non saremmo arrivati a questo punto».

IL PROVVEDITORATO

All'ufficio scolastico di Treviso, però, non torna una carenza di docenti così grave da impedire l'avvio delle attività pomeridiane. «Non capiamo proprio perché non si parta con i rientri spiega Barbara Sardella, dirigente dell'ex provveditorato ci confronteremo con i dirigenti degli istituti comprensivi per risolvere la questione». All'ufficio scolastico risulta che le scuole di Treviso abbiano quasi tutti i docenti già in servizio, a parte quelli di sostegno. All'istituto comprensivo 2 Serena, ad esempio, attualmente mancano cinque insegnanti di sostegno. All'Ic 1 Martini uno di classe e cinque di sostegno. Negli istituti comprensivi 3 Felissent e 4 Stefanini mancano solo insegnanti di sostegno. Mentre l'Ic 5 Coletti attende quattro docenti di classe. «Non capisco perché non si riesca a garantire il tempo pieno», allarga le braccia la dirigente dell'ex provveditorato. Alle medie si è più avanti. Alle Martini manca un docente. Così come alle Serena, dove il posto è rimasto vuoto a causa della rinuncia del supplente nominato. Alle Felissent sono stati coperte 15 cattedre su 17. Alle Stefanini tre su cinque, perché due supplenti hanno rinunciato. E alle Coletti fino a questo momento sono stati coperti 4 posti su 10.

LE ULTIME NOMINE

Nel fine settimana verranno ultimate le nomine dei supplenti dalle graduatorie provinciali. Nelle scuole della Marca, in particolare, mancano ancora 700 insegnanti di sostegno. «Entro sabato chiuderemo il quadro delle assegnazioni assicura Sardella abbiamo già avvisato gli istituti comprensivi». I nuovi supplenti sono chiamati a prendere servizio da lunedì mattina. «Il punto è che ad oggi stiamo ancora attendendo i docenti. E i rientri pomeridiani non possono essere organizzati da un giorno all'altro specifica Francesca Magnano, preside dell'Ic 3 Felissent la decisione di prorogare l'orario provvisorio è stata presa in accordo con il Comune. Tra martedì e mercoledì verificheremo se le cose saranno cambiate». Ma si sa già che il prossimo giro di nomine non basterà a coprire subito tutti i posti.

M.Fav

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA