CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCONTRO SPRESIANO Gli alberi del parco di villa Giustiniani a Spresiano non hanno retto alla forza del vento. E ora il sindaco Marco Della Pietra è pronto a diffidare i proprietari, il Sovrano militare Ordine di Malta, chiedendo sia la messa in sicurezza dell'area che il rimborso dei danni. Le raffiche di vento hanno fatto cadere enormi fusti come birilli. Alcuni tronchi sono finiti di traverso in via Manzoni, laterale della Pontabbana che nella notte è stata chiusa al traffico, trascinando a terra anche i cavi dell'energia elettrica....