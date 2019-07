LO SCHIANTO TREVISO Incidente spettacolare ieri, poco dopo le 13, in viale Monfenera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCHIANTOTREVISO Incidente spettacolare ieri, poco dopo le 13, in viale Monfenera a Treviso, praticamente davanti al King Grill. Due auto si sono scontrate per una mancata precedenza, ma una delle due è letteralmente carambolata finendo la sua corsa su un fianco.I veicoli coinvolti nell'incidente sono una Yaris Toyota e una Mercedes. È proprio la Yaris, condotta da un 55enne residente a Treviso, che uscendo da via Dalmazia per immettersi in viale Monfenera non ha dato la precedenza alla Mercedes che proveniva dal senso opposto di marcia ed...