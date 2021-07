Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCHIANTOPAESE Fino all'attimo prima dello schianto erano abbracciati, in sella alla moto Guzzi, in quella che avrebbe dovuto essere una domenica di svago. Poi la tragedia. Lui si è accorto troppo tardi delle auto incolonnate al semaforo e per evitarle si è buttato sulla corsia opposta, centrando in pieno una vettura. Lei nell'impatto, violentissimo, è stata letteralmente catapultata dalla moto.Barbara Monaco, 52 anni di Treviso, mamma...