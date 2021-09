Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCHIANTOMOTTA DI LIVENZA Ancora sangue sulle strade della Marca. È un'estate drammatica: ieri ennesimo schianto ed ennesima vittima. La tragedia è avvenuta alle 7.53 di ieri mattina lungo la regionale Postumia tra Motta e Annone Veneto - in quel luogo prende il nome di via Callalta Capoluogo - all'altezza del civico 27. La vittima è Mario Dalla Torre, 59 anni, sposato con due figlie, dipendente dell'azienda Basei di via Quartarezza, la...