Lo Sceriffo favorevole con riserva «Sì alla naja ma come l'ho fatta io»

L'OPINIONETREVISO Fosse stato per lui, la naja non avrebbe mai dovuto essere abolita. L'ex sindaco alpino Giancarlo Gentilini tuona da sempre contro la fine del servizio di leva e ha ricordato in molteplici occasioni di considerare come un periodo fondamentale della sua vita quello trascorso con la divisa e il cappello con penna al 6° reggimento artiglieria da montagna a Belluno, ribadendo come anche le giovani generazioni anzi, oggi ancor più di allora potrebbero trarre beneficio da un'esperienza di quel tipo. IL DIBATTITOOra che, anche a...