TREVISO L'assessore al bilancio Cristian Schiavon al posto di Riccardo Barbisan: questa la decisione a sorpresa presa dai vertici del Carroccio per sostituire il consigliere regionale, e capogruppo a Ca' Sugana, travolto dallo scandalo bonus. E nel capoluogo scoppia un vero e proprio conflitto. Uscito di scena Barbisan, la Lega cittadina (o almeno una sua parte) ha chiesto di avere la possibilità di indicare un sostituto, precisando che il capoluogo ha sempre avuto due candidati di sua espressione nella lista per le regionali. Attualmente, per il Carroccio, è in corsa l'assessore regionale uscente Federico Caner. Ma non basta. Una parte del partito insiste per un secondo nome, portando nuovamente alla luce quella spaccatura che da anni divide il partito. E ha messo inizialmente sul tavolo di Gianangelo Bof, commissario provinciale che molto probabilmente passerà anche il Ferragosto chiuso al K3 per sciogliere gli ultimi nodi legati alle candidature, due nomi: Schiavon e Marco Tonellato, segretario della sezione Treviso 1 e indicato come referente per l'intera città, quella che un tempo era la circoscrizione Treviso. E la scelta, dopo un lungo pomeriggio di trattative, è finita sul primo. Sarà quindi Schiavon a prendere il posto di Barbisan per la gioia di tanti militanti trevigiani, un po' meno per chi invece riteneva più giusto concentrare tutti gli sforzi solo su Caner, anche se un big di lungo corso tenta di smorzare le polemiche: «Ma no, il secondo candidato trevigiano serve per aggiungere e non per sottrarre qualcosa a qualcuno». Inevitabilmente la tensione tra i leghisti del capoluogo torna però a salire.

Ieri pomeriggio è stato comunque risolto anche un altro tassello: la terza lista, quella degli Amministratori. Sono stati decisi i nomi dei nove prescelti. Correranno: Domenico Presti, sindaco uscente di Arcade che per qualche ora è stato sul punto di entrare in lista Lega al posto di Barbisan prima che prevalesse la richiesta del secondo candidato trevigiano; il consigliere regionale uscente Pietro Dalla Libera; l'ex sindaco di Mogliano Giovanni Azzolini; Fiorenzo Fantinel di Santa Lucia di Piave; Valter Specia, espressione dei movimenti indipendentisti ma che hanno sposato la causa dell'autonomia. Le donne in corsa saranno: Tina Ruggeri, giornalista e addetta stampa di Ca' Sugana durante il primo mandato di Giancarlo Gentilini; Eleonora Rosso, assessore in carica di Villorba; Camilla Franco e Maria Pia Stefani, anche lei espressione del mondo indipendentista.

Continua a tenere banco il caso Barbisan e la questione dei bonus per le partite Iva messe in ginocchio dall'emergenza Covid. A far discutere è, ancora una volta, il caso del bonus da 600 euro girato alla Pro Loco di Canizzano e la scelta del suo presidente, Adriano Volpato, di scrivere una lettera a sostegno di Barbisan poi inviata a tutti i residenti del quartiere. Scelta fatta a titolo personale ma che ha scatenato polemiche a non finire e spinto il Pd e le liste civiche in consiglio comunale ad annunciare un esposto in Procura ipotizzando un voto di scambio. Intanto Lucia Benedetti, presidente della pro loco ufficiale di Treviso, la Tarvisium, ci tiene a precisare la differenza tra una Pro Loco e l'altra: «Non esprimiamo giudizi verso il consigliere che si è mosso in questo modo, ma solo dire che la Pro Loco Tarvisium, per essere rispettosa delle scelte politiche di ciascuno dei suoi associati, non avrebbe accettato denaro di questa provenienza, tanto meno inviato lettere affinchè qualcuno dovesse votare per l'uno o l'altro candidato».

