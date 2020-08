LO SCENARIO

TREVISO Ingressi scaglionati sugli spalti e negli spogliatoi, docce a turno e velocissime, sanificazioni continue, autocertificazioni obbligatorie. E, in caso di positività, quarantena per tutta la squadra. Riparte non senza qualche timore e preoccupazione il calcio dilettanti: dopo le prime amichevoli, dal 13 settembre scatta il via a coppa e campionati. In campo oltre ottanta squadre tra Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda, con un esercito di circa 2500 persone tra giocatori (1800 circa), allenatori, dirigenti, massaggiatori, arbitri. Per non parlare del pubblico. Sarà febbre da calcio visto dal 23 febbraio scorso non si va in campo. Ma come altre attività c'è il post Covid da rispettare con protocolli chiari che vanno seguiti alla lettera: e dirigenti preposti come Dap (Delegato Attivazione Protocollo) e Dge (Delegato Gestione Evento). Con la speranza non venga scoperto un positivo, mentre per il pubblico il problema delle distanze viene meno viste le capienti tribune.

Ogni società, in assenza del medico, deve avere almeno un dirigente Delegato Attivazione Protocollo (Dap) che sarà in contatto con un medico di riferimento. Avrà il compito di raccogliere la documentazione, come le autocertificazioni, e far rispettare le indicazioni del protocollo. Non c'è l'obbligo, per chi accede agli spogliatoi, della misurazione della febbre, ma l'autocertificazione. In caso di contagi tale dirigente non ha responsabilità penali se ha svolto correttamente il compito. Il Dap deve consegnare al collega della squadra avversaria copia delle autocertificazioni dei propri tesserati. Se una società (come accade) ha più partite nella stessa giornata, il ruolo del Dap può essere svolto anche dal Dge (Delegato Gestione Evento). Alla squadra avversaria il Dap deve consegnare anche la certificazione di avvenuta sanificazione dei locali (spogliatoi) che sarà rilasciata dalla ditta incaricata oppure l'autocertificazione se è stata eseguita in proprio. Le autocertificazioni hanno una validità di 14 giorni, quindi alla scadenza ogni giocatore deve consegnare la nuova. In caso di contagio le società devono avvisare l'Usl che metterà in isolamento fiduciario per 14 giorni il giocatore e tutta la squadra. Per quanto riguarda i trasporti, possono essere utilizzati i pulmini per il trasporto dei giocatori con obbligo di mascherina e igienizzazione. Il pubblico ci sarà: a chi accede allo stadio deve essere misura la temperatura, e ci sarà l'obbligo delle distanze. «Il problema è che se un giocatore viene trovato positivo tutta la squadra va in quarantena - sottolinea Giuseppe Ruzza, presidente Figc Veneto -. Però è nostra intenzione chiedere lo stop per 14 giorni solo per il giocatore e non per tutto il team».

Orfeo Antonello presidente del Giorgione spiega: «Ci saranno due ingressi per gestire meglio i giocatori e la zona spogliatoi sarà sanificata prima e dopo le partite, abbiamo fatto un contratto con una ditta specializzata». «Vogliamo essere pronti e per evitare assembramenti - aggiunge Pierluigi Tonon presidente del Vittorio Falmec - i giocatori entreranno scaglionati, solo lo staff varcherà la zona spogliatoi che sarà sanificata, prima e dopo le partite». Gianfranco Boscato, presidente della Zensonese non nasconde qualche timore: «Sarà un problema non indifferente visto che abbiamo spogliatoi piccoli, quindi ingressi scaglionati e a turno e speriamo di avere altre strutture ma il problema sarà per le docce ovviamente a turno e veloci».

Michele Miriade

