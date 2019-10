Lo psicologo: «Fondamentali prevenzione e famiglie»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTACONEGLIANO Il bullismo è in agguato, sempre più diffuso e aggressivo. A parlarne e a indicare le strade per contrastarlo è Raffaele Sammarco, psicologo, educatore socio-pedagogico e pedagogista, nonché consulente del Tribunale di Treviso, con studio in Conegliano. Che cosa genera il bullismo?«Questo evento di bullismo accaduto nella comunità gorghense purtroppo è l'ennesima dimostrazione di come alcuni giovani scelgano intenzionalmente di agire con brutale aggressività senza avere spesso la consapevolezza delle conseguenze...