Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO CHOCCASTELFRANCO «Siamo ancora molto scossi. Per il momento non vogliamo aggiungere altro su questa tragica vicenda». Sono senza parole i colleghi di Serena Fasan. La 37enne lavorava nella farmacia Alla Fonte della Salute a Castelfranco, a nemmeno due chilometri dall'appartamento in cui abitava.TRISTEZZA E CONFUSIONEI visi dei dipendenti della farmacia del dottor Alberto Ferrante sono tristi e confusi, ma continuano il loro frenetico...