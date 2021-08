Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO CHOCCASTELFRANCO Il corpo riverso a terra, rigido. Segno che la morte l'aveva colta alcune ore prima. Lei che non dava più segni vita. Nemmeno quando lui ha cercato di rianimarla, aprendole la bocca perché tornasse a respirare. Neppure quando il medico ha tentato di rimetterle in moto il cuore praticando il massaggio cardiaco. Sono immagini che Matteo Piva, 37 anni, non dimenticherà mai. «Era morta, già irrigidita», racconta...