IL CASO

CONEGLIANO «Annullati 30 matrimoni: le Tre Panoce restano chiuse fino all'autunno. Approdo a Cortellazzo per cercare di mantenere il posto di lavoro ai 40 dipendenti», Tino Vettorello lascia per il momento le colline di Conegliano e sceglie la pineta anticovid di Cortellazzo. In attesa della Mostra del Cinema. «Il Covid ha colpito duramente la nostra attività - spiega - a Conegliano non abbiamo scoperto e la cancellazione di 30 matrimoni ha imposto la chiusura del ristorante. Ma ho grande fiducia in questa nuova avventura». Il lavoro dello chef trevigiano continua nella Marca con il Traghetto a Ormelle di Roncadelle. Fermo anche Veniceat a Ca' Foscari: «Non ci sono studenti a Venezia. Spero di riaprire a settembre», conferma Tino. Tre mesi di stop hanno provato duramente le attività di grandi dimensioni, quelle che confidavano proprio nella primavera per i banchetti di maggior impegno come matrimoni e feste. E anche un'istituzione come le Tre Panoce di Tino Vettorello è stata messa in ginocchio dalla pandemia. Il locale, chiuso ad inizio marzo, di fatto rimarrà tale almeno fino all'autunno. Resta il problema di come organizzare il team di dipendenti.

IL TRASFERIMENTO

Così Tino ha fatto i bagagli e si è trasferito per la stagione estiva a Cortellazzo, investendo su una nuova avventura Covidfree. La nuova creatura, Tino-Michelangelo, è un modo per traghettare questo tempo sospeso, di continue ordinanze e dai contorni ancora sfuocati. In attesa di poter progettare la Mostra del Cinema. «La notizia della conferma è stata una boccata d'aria- confessa- sarà il primo grande evento internazionale a ripartire. E noi saremo lì sotto le stelle del Lido a ingolosire le star». Negli oltre due mesi che intercorrono però, lo chef trevigiano punta tutto sulla nuova creatura, a pochi metri dall'Adriatico. Tino sceglie Cortellazzo per un'estate en plein air, e per cercare nuove soluzioni a prova di protocollo sanitario. In attesa di tornare al Lido di Venezia, Chef Tino Vettorello apre a Cortellazzo nella pineta di Jesolo Lido un nuovissimo concept restaurant.

LE CARATTERISTICHE

Il ristorante è situato nel Residence Michelangelo dello Yachting Club, raggiungibile anche via mare con posti riservati per ormeggiare la propria barca. Il nuovo gioiello di Chef Vettorello è pensato e organizzato per accogliere clienti che hanno voglia di assaporare la cucina del grande chef ma allo stesso tempo di sentirsi protetti e coccolati in un ambiente innovativo, di design e di massima sicurezza. «Il ristorante Michelangelo - Tino , aperto tutto il giorno dalle 7.30 fino all'una di notte - spiega- offre una grande terrazza con vista mozzafiato, grandi spazi curati». Qui è possibile organizzare meeting esclusivi o eventi privati sulla terrazza o sul pontile all'interno della darsena. «Voglio vincere la battaglia contro il Covid 19 con la qualità del pesce fresco, la frutta, i colori, un mix tra semplicità, abbinamenti e tecnica di cucina ampiamente apprezzata. Il ristorante di Cortellazzo offre ampi spazi tra i tavoli, una terrazza affacciata sul porto e sulla pineta e che consente di vivere l'esperienza della ristorazione godendo con gli occhi e con il palato nella massima sicurezza per il nostro cliente».

LA SICUREZZA

Vettorello motiva la scelta di Jesolo pensando ad una destinazione meta di turismo straniero ma che offre anche la possibilità di godere di un'esperienza all'aperto e in totale sicurezza. «In questo momento le persone hanno voglia di uscire ma allo stesso tempo non vogliono sentirsi fragili e indifese, per cui è importante provare a riscrivere le regole». Questo consentirà a Vettorello di mantenere i dipendenti d'esperienza in attesa delle nuove disposizione d'autunno. »Le Tre Panoce? Spero davvero di poter riaprire. E il primo passo - conclude- sarà quello di recuperare un po' di banchetti di nozze sospesi».

E.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA