L'EVOLUZIONE

MEDUNA DI LIVENZA Acque minacciose, increspate dal vento che ribollono alla confluenza di Tremeacque, laddove il fiume Meduna si getta nel Livenza. Ancora una volta nel comprensorio opitergino-mottense il fiume fa paura, in particolare nel Medunese. Dove, la notte fra sabato e domenica, la piena è transitata al livello di 7,41 metri tra le 2 e le 4. Ieri il sindaco Arnaldo Pitton ha emesso l'ordinanza di sgombero per le abitazioni nell'area della golena di Saccon. Quattro famiglie hanno lasciato le loro case, mentre la quinta, quella della signora Rosa Antonel e del figlio, non ha sentito ragioni. Sono rimasti nella casa circondata dall'acqua con i loro animali. Dopo la piena del Piave ieri l'attenzione era concentrata sul Livenza che a Tremeacque riceve l'acqua del sistema Cellina-Meduna, sul quale scaricano i torrenti friulani e la diga di Ravedis. «Sono stati fondamentali i lavori che il Genio civile ha eseguito in questi mesi, hanno permesso all'acqua di scorrere senza intoppi» commenta Pitton. Per tutta la giornata l'allerta nell'intera zona è stata massima.

LE AREE

A dar manforte alla Protezione civile medunese sono arrivate squadre fin dal Polesine. A Mansuè, mentre si sono risolti i problemi per la strada che dalla frazione di Basalghelle conduce alla borgata Cornarè che era finita sott'acqua, ha continuato a rimanere impraticabile via San Giorgio, completamente allagata. Impressionante il mare d'acqua che ha invaso la golena di Pra' dei Gai, con l'allagamento di alcuni scantinati ai margini dell'invaso. A Motta di Livenza il fiume è stato monitorato di continuo ma la situazione è rimasta sotto controllo. A scopo precauzionale il sindaco Righi ha fatto chiudere la passerella sul Livenza che conduce alla frazione Lorenzaga. A Oderzo e Fontanelle il Monticano, pur avendo raggiunto livelli elevati, non ha creato particolari problemi.

IL PLAUSO

«Abbiamo aperto il Centro operativo comunale (Coc) dove i volontari della Protezione civile si sono alternati senza interruzione» aggiunge Pitton da Meduna. «Sono operativi una trentina di volontari aggiunge il responsabile Vincenzo Michielin. Purtroppo siamo sotto di due unità, positivi al Covid. Avevamo chiesto rinforzi nel trevigiano gli uomini scarseggiano perché molti sono impegnati sul fronte di Cordignano e Fregona. Così sono arrivati i colleghi dal Polesine con gruppi da Villadose, Isola di Ariano Polesine, Gavello, Porto Tolle, Rovigo e dalla vicina Oderzo». «Li ringrazio di cuore, queste persone hanno fatto 130 chilometri per venire ad aiutarci, sono la dimostrazione della grande forza del nostro territorio» evidenzia il sindaco. I volontari hanno sorvegliato gli argini per verificare che non si manifestassero problemi o fontanazzi.

I DANNI

Una fessurazione è stata riscontrata a Portobuffolè, sull'argine a Rivapiana poco dopo l'idrovora. «I nostri volontari della Protezione civile dice il sindaco Andrea Susana si sono organizzati e sin dalle 7 di ieri hanno lavorato per telonare l'argine e metterlo in sicurezza. La situazione è sotto controllo». A Mansuè il torrente Rasego è esondato nei Pra' Bassi perché il Livenza non riceveva. Allagata la golena di Pra' dei Gai, che ha un invaso di circa 700 ettari. «Già ieri mattina spiega il sindaco Leonio Milan la strada da Basalghelle a Cornarè era tornata praticabile. Resta allagata via San Giorgio. Sono stati distribuiti oltre 500 di sacchi di sabbia e abbiamo portato un'idrovora di soccorso a Tessere». Il fiume Monticano non ha dato particolari problemi, pur non riuscendo a scaricare nel Livenza.

Annalisa Fregonese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

