Litiga col vicino e gli taglia le gomme

TREVISO Litiga col vicino di casa, scende in strada con un coltello e gli taglia le gomme della macchina. Poi, di fronte agli uomini in divisa chiamati dal proprietario, dà in escandescenze scagliandosi contro gli operatori. A finire nei guai, sabato sera, un 23enne trevigiano, denunciato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L'episodio è avvenuto a Santa Bona, non lontano dal liceo Da Vinci, dove risiede il 23enne. Il quale, nel corso della serata, è stato protagonista di un acceso diverbio con uno dei vicini di casa, con il quale evidentemente non corre buon sangue. Poco prima di mezzanotte, al termine dell'alterco, il giovane ha deciso di farsi valere accanendosi contro la vettura del rivale. È sceso con un coltello con l'intenzione di danneggiarla e si è accanito contro i pneumatici della vettura, squarciandoli con la lama. Il proprietario dell'auto, a quel punto, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e, sul posto, è stata immediatamente inviata una pattuglia. Il giovane ha dato in escandescenze anche contro gli operatori prima di calmarsi. Per lui è scattata una denuncia a piede libero. (a.belt)

